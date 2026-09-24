Zandberg "dołączył do grupy wolontariuszy", a kandydatka Razem złożyła podpis

Adrian Zandberg wsparł Aleksandrę Owcę w Krakowie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Poseł i współprzewodniczący partii Razem udzielił w czwartek wsparcia kandydatce tej partii na prezydenta Krakowa Aleksandry Owcy, która także jest współprzewodniczącą ugrupowania.

Zandberg przyjechał do Krakowa na trzy dni przed niedzielnymi przedterminowymi wyborami, w których bierze udział siedmioro kandydatów. Oprócz Aleksandry Owcy wśród lewicowych polityków będzie można oddać głos na Darię Gosek-Popiołek (Lewica) oraz na Sławomira Pietrzyka (Socjaldemokracja Polska).

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Owca o ofercie dla seniorów

Aleksandra Owca mówiła w czwartek o wspieraniu seniorów. Kandydatka Razem poinformowała, że w Krakowie mieszka około 182 tysięcy osób w wieku emerytalnym, a do 2060 roku ma ich być 270 tysięcy.

- Niestety według badań, które przeprowadzono, wskazuje się, że nawet 46 procent badanych seniorów mówi o tym, że odczuwa poczucie samotności. Tylko 17 procent z nich bierze udział w zorganizowanych zajęciach. To jest zdecydowanie za mało, szczególnie, że w Krakowie mamy rozwiązania. Mamy 63 działające Centra Aktywności Seniora, które stają się dla osób, które pozostały same [...], miejscem, gdzie można doszkolić się z używania internetu, iść na gimnastykę korekcyjną, wziąć udział w zajęciach, na których można się dowiedzieć czegoś nowego, poznać nowych ludzi - mówiła kandydatka.

Adrian Zandberg poparł Aleksandrę Owcę Źródło zdjęcia: TVN24

Zdaniem Owcy miasto powinno połączyć istniejącą infrastrukturę - jak Centra Aktywności Seniora (CAS) - "z miejscami, gdzie seniorzy często przebywają". Jej zdaniem emeryci mogliby w przychodniach uzyskać informacje o formach dostępnego wsparcia.

- Chciałabym, żebyśmy wprowadzili krakowską receptę społeczną, czyli rozwiązanie, które polega na tym, że lekarz czy pielęgniarka wystawia taką symboliczną receptę, którą przekazuje seniorowi, z informacją, gdzie dokładnie i kiedy może udać się na określone zajęcia, czy określone spotkanie w CAS-ie, czy też w innej instytucji miejskiej. A następnie przy następnej wizycie lekarz czy pielęgniarka sprawdza, czy senior te recepty wykorzystał, żeby upewnić się, że ludzie nie zostają z samotnością, z demencją, z depresją, sami - oceniła.

Owca opisała sytuację dwóch Centrów Aktywności Seniora, które mają funkcjonować tylko do końca tego miesiąca przez niedopełnione przez operatora tych podmiotów formalności w konkursie. Mimo prób nie udało im się spotkać z pełniącym obowiązki prezydenta Krakowa Stanisławem Kracikiem. - Będę to na pewno monitorowała - zapewniła kandydatka.

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Zandberg poparł Aleksandrę Owcę

Aleksandra Owca podpisała deklarację - "krakowską receptę społeczną" - w której obiecała, że jako prezydentka będzie dążyć do organizacji zajęć w klubach seniora, warsztatów, grup wsparcia i inicjatyw międzypokoleniowych.

Adrian Zandberg w trakcie briefingu poparł kandydaturę Owcy. - To są ostatnie godziny tej kampanii, więc postanowiłem dołączyć do grupy wolontariuszy - powiedział.

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- Dzisiaj spędziłem poranek na rondzie Mogilskim i muszę państwu powiedzieć, że czuć niesamowitą energię i nadzieję wśród ludzi, że jest możliwa zmiana, bo w tych wyborach może wydarzyć się wszystko. To pokazują też badania, liczby, gdzie widać, że Aleksandra Owca rośnie - podkreślił Zandberg. I zaapelował do głosowania na kandydatkę Razem.

Wybory w Krakowie

Przedterminowe wybory na prezydenta Krakowa odbędą się 27 września po tym, jak w maju w referendum odwołany został z tej funkcji Aleksander Miszalski (KO).

Oprócz Aleksandry Owcy w wyborach startują: Michał Drewnicki (PiS), Łukasz Gibała (klub radnych Kraków dla Mieszkańców), Daria Gosek-Popiołek (Lewica), Michał Klimek (Konfederacja Korony Polskiej), Monika Piątkowska (komitet "Ponad Podziałami", poparcie KO i PSL) i Sławomir Pietrzyk (Socjaldemokracja).