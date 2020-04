Wygląda, jakby ktoś skrzyżował niedźwiedzia, antylopę i kozę. Na świecie jest ich coraz mniej

Takiny złote we Wrocławiu zamieszkały w 2017 roku. Dwa lata później na świat przyszła tu samiczka. A 1 kwietnia 2020 roku - w zamkniętym z powodu pandemii COVID-19 ogrodzie zoologicznym - urodził się samiec. - Tym razem matką została Won Yu i podobnie jak rok temu Zhaoze, bardzo troszczy się o potomstwo. Nie spuszcza samczyka z oka, a gdy ten oddali się nawet odrobinę, przywołuje go charakterystycznym, chrapliwym muczeniem. – mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt kopytnych we wrocławskim zoo. Malec na razie żywi się tylko mlekiem matki. Jednak ma już chrapkę na poszerzenie swojej diety. - Interesuje go wszystko, co nowe - przyznaje jego opiekun. Dowód? Gdy matka małego takina zajada się marchewkami, on podchodzi i próbuje ją naśladować. - Jednak po pierwsze jeszcze nie potrafi gryźć, a po drugie jego układ trawienny nie jest jeszcze gotowy na stały pokarm - podkreśla Karolik.