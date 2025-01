Chciał "odreagować stres", na liczniku miał 210 km/h. Nagranie

czytaj dalej

Myślę, że to, co zobaczymy w najbliższych dniach, to będzie absolutne odwrócenie tego, co było - oceniła w "Faktach Po Faktach" w TVN24 doktor Renata Nowaczewska, amerykanistka z Uniwersytetu Szczecińskiego, która mówiła w programie o rozpoczynającej się prezydenturze Donalda Trumpa. Drugi gość programu, dr hab. Tomasz Płudowski, zwracał uwagę, że "Trump rzeczywiście stawia na te sprawy, których oczekują od niego wyborcy".