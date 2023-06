Z pociągu zniknęły cztery skrzynie z amerykańską amunicją jadącą na Ukrainę. Trzy osoby zatrzymane

Zgorzelec. Zginęła amunicja. Policjanci zatrzymali trzy osoby

Nasz dziennikarz już wczoraj kontaktował się z rzeczniczką policji w Zgorzelcu i pytał o sprawę. Zastępująca rzeczniczkę formacji Edyta Szydłowska odesłała nas do Prokuratury Rejonowej w Zgorzelcu. - Materiały sprawy zostały przesłane do prokuratury i wszelkie zapytania proszę tam kierować - powiedziała policjantka. W Prokuraturze Rejonowej w Zgorzelcu nasz dziennikarz usłyszał, że ma się w tej sprawie kontaktować z Prokuraturą Okręgową w Jeleniej Górze. Jej rzecznik, prokurator Tomasz Czułowski, poprosił o wysłanie mejla w tej sprawie.

Prokuratura: zatrzymano trzy osoby

"Okoliczności zdarzenia, do jakiego doszło na dworcu w Węglińcu są przedmiotem postępowania prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze. Postępowanie prowadzone jest m.in. w kierunku przestępstwa kradzieży z włamaniem do wagonu transportowego. Włamanie zostało ujawnione przez funkcjonariuszy SOK z Jeleniej Góry w trakcie obchodu pociągu w trakcie postoju na stacji w Węglińcu. Podjęte czynności procesowe doprowadziły do niezwłocznego odzyskania skradzionych z wagonów przedmiotów. Ustalenia wskazują, że ich zawartość jest kompletna. Do sprawy zatrzymano trzy osoby. Aktualnie z zatrzymanymi są wykonywane czynności procesowe. Szerszych informacji prokuratura będzie mogła udzielić po zakończeniu czynności z zatrzymanymi" - czytamy w przesłanym do naszego dziennikarza komunikacie rzecznika Prokuratury Okręgowej w Jeleniej Górze.