Utrudnienia na granicy. Wielki korek po małej kolizji
Informację o sytuacji na granicy przekazała nam jedna z osób, które utknęły w sobotnim korku. "Stoimy już 30 minut, przed nami jeszcze koło 20" - napisała.
Powodem utrudnień jest kolizja ciężarówki i samochodu dostawczego. Nikt nie został ranny, zablokowany jest jeden pas ruchu.
Jak ustaliliśmy, utrudnienia oznaczają dla kierowców około dwie godziny w korku plus czas na kontrolę na granicy z Niemcami.
