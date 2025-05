Cała woda z zalewu spłynęła do rzeki. Szukają sprawców uszkodzenia jazu

Nieznani sprawcy uszkodzili mechanizm jazu Źródło: Urząd Miasta Zgorzelec

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Urząd Miasta Zgorzelec (woj. dolnośląskie) i policja szukają sprawców uszkodzenia mechanizmu jazu. Cała woda z zalewu spłynęła do rzeki. - Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się istotna dla wyjaśnienia tej sprawy - apelują urzędnicy.

Do zdarzenia doszło w poniedziałek wieczorem na terenie Zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu.

"Nieznani sprawcy uszkodzili mechanizm jazu, co doprowadziło do całkowitego spuszczenia wody z zalewu do rzeki. W związku z zaistniałą sytuacją, Urząd Miasta Zgorzelec oraz Policja prowadzą działania mające na celu ustalenie sprawców tego aktu wandalizmu" - przekazał Urząd Miasta Zgorzelec.

📅 5 maja, w godzinach wieczornych, doszło do poważnego incydentu na terenie Zalewu Czerwona Woda w Zgorzelcu. 😞 Nieznani... Posted by Miasto Zgorzelec on Tuesday, May 6, 2025 Rozwiń

Szukają świadków

Urzędnicy apelują do mieszkańców i osób, które 5 maja były w okolicach zalewu o pomoc w ustaleniu tego, co się stało.

Świadków zdarzenia prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 75 77 59 900 wew. 0190 lub drogą mailową na adres: urzad@zgorzelec.eu. Każda, nawet z pozoru błaha informacja, może okazać się istotna dla wyjaśnienia tej sprawy i ukarania sprawców. Urząd Miasta Zgorzelec

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo