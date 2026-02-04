Logo strona główna
Wrocław

Zderzenie trzech aut na A4. Jeden z kierowców trafił do szpitala

Policyjna interwencja (zdj. ilus)
Złotoryja (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
W nocy na autostradzie A4 między Złotoryją a Legnicą Południe doszło do wypadku z udziałem trzech samochodów osobowych. Przyczyną było wjechanie jednego z kierowców na trasę pod prąd.

Na 86. kilometrze autostrady A4 w nocy z wtorku na środę doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce około godziny 2.30 między węzłami Złotoryja i Legnica Południe, na jezdni w kierunku Wrocławia.

Jak informuje dolnośląska policja, przyczyną wypadku było wjechanie przez starszego mężczyznę na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Kierowca poruszający się pod prąd doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zderzenie na A2
Wielki korek na A2. Jest nagranie z wypadku
WARSZAWA
wypadek a4 02
Pomylił zjazdy, wjechał pod prąd. Czołowe zderzenie
Wypadek w miejscowości Chyliny
Trzy osoby zginęły w drodze na dializy. Śledztwo prokuratury
WARSZAWA

Po wypadku jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano straż pożarną, która wydostała mężczyznę z auta i przekazała go zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna był przytomny.

Utrudnienia na autostradzie A4 trwały do godziny 4 rano. Obecnie ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez żadnych problemów.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracowała Natalia Grzybowska

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

TAGI:
Drogi w PolsceWypadkiDolny ŚląskAutostrada A4
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica