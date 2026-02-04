Złotoryja (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Na 86. kilometrze autostrady A4 w nocy z wtorku na środę doszło do zderzenia trzech samochodów osobowych. Wypadek miał miejsce około godziny 2.30 między węzłami Złotoryja i Legnica Południe, na jezdni w kierunku Wrocławia.

Jak informuje dolnośląska policja, przyczyną wypadku było wjechanie przez starszego mężczyznę na autostradę w kierunku przeciwnym do obowiązującego. Kierowca poruszający się pod prąd doprowadził do zderzenia z dwoma innymi samochodami.

Po wypadku jeden z kierowców został zakleszczony w pojeździe. Na miejsce wezwano straż pożarną, która wydostała mężczyznę z auta i przekazała go zespołowi ratownictwa medycznego. Poszkodowany został przetransportowany do szpitala. Mężczyzna był przytomny.

Utrudnienia na autostradzie A4 trwały do godziny 4 rano. Obecnie ruch w miejscu zdarzenia odbywa się już bez żadnych problemów.

Opracowała Natalia Grzybowska