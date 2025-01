Ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości

Został zatrzymany

"7 stycznia 2025 r. na terenie Zakopanego dolnośląscy poszukiwawcze zakuli kajdanki na ręce poszukiwanego. Został on obudzony w jednym z tamtejszych luksusowych hoteli. Policjanci weszli do jego pokoju i przywitali go po prawie 12 latach wolności. Oszust, pomimo zaskoczenia, nie stawiał oporu, wręcz poczuł ulgę, że to chyba koniec uciekania" - podaje dolnośląska policja.