Marcin, który oświadczył się w sobotę swojemu chłopakowi powiedział nam, że planował oświadczyny od kilku miesięcy.

- Okazało się, że Aleks też to planował, czego się nie spodziewałem. Bardzo się cieszę, staram się nie rozkleić. Myślę, że jak emocje opadną to wtedy wszystko do mnie dojdzie. Ślubu w Polsce niestety wziąć nie możemy. My mieszkamy w Wiedniu, więc prawdopodobnie będziemy brać ślub tam - powiedział Marcin, uczestnik marszu.

Mama mężczyzny przyznała, że bardzo by chciała, aby jej syn i narzeczony mogli wziąć ślub w Polsce. - Chciałabym, żeby nasz syn miał takie same prawa jak ja miałam biorąc ślub z moim mężem. Osoby LGBT+ są pokrzywdzone nie mając możliwości zawrzeć nawet związków partnerskich - dodała.

17. Wrocławski Marsz Równości wyruszył po godzinie 14 z Placu Wolności. Przemarsz przejdzie ulicami: Krupnicza, Jana Pawła, Kazimierza Wielkiego, Piotra Skargi, Świdnicka i powróci na Plac Wolności.

Pride Month (Miesiąc Dumy, nazywany również Miesiącem Dumy osób LGBT+) obchodzony jest przez cały czerwiec na całym świecie. Podczas Pride Month organizowane są liczne wydarzenia promujące równość takie jak: festiwale, marsze i parady równości, koncerty czy prelekcje.

