Wystawił nogi przez okno samochodu. Nagranie

Do zdarzenia doszło na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia Źródło: Stop Cham

Do zdarzenia doszło 15 czerwca na Autostradowej Obwodnicy Wrocławia. Serwis Stop Cham opublikował nagranie, jednego z kierowców, na którym widać skrajnie niebezpieczną sytuację. Pasażer jednego z aut jadących przed nagrywającym podróżował z nogami wystawionymi przez okno.

Sprawą zajmie się policja

O nagranie zapytaliśmy w biurze prasowym dolnośląskiej policji. Starszy aspirant Aleksandra Pieprzycka przekazała, że mundurowi zajmą się sprawą. - Z pewnością zajmiemy się tą sytuacją po tym, jak zostaliśmy przez państwa o niej poinformowani. Apelujemy też do uczestników ruchu drogowego, aby widząc takie zdarzenia, od razu nas informowali, lub przesyłali nam takie nagrania na specjalną skrzynkę e-mailową - stop agresji drogowej - zaapelowała policjantka.

"Ciężko o racjonalne wytłumaczenie"

O komentarz do nagrania poprosiliśmy byłego naczelnika pabianickiej drogówki i zarazem byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - To było skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Przecież ta osoba mogła w każdej chwili wypaść z tego samochodu - a spowodowałby to jeden nagły manewr wykonany przez kierującego tym samochodem. W nogi tej osoby mogła uderzyć ciężarówka. Gdyby to była droga, gdzie mamy znaki, drzewa, to ta osoba mogłaby o te przedmioty zawadzić. To zachowanie naprawdę jest ciężko w sposób racjonalny wytłumaczyć - komentuje Andrzej Janicki. - Mam nadzieję, że policjanci dotrą do tego kierującego i ukarają go, bo pozwolił na takie zachowanie pasażera, i samego pasażera - podsumowuje były biegły sądowy z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych.