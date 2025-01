Podczas egzaminu na czerwonym świetle wjechał na przejazd kolejowy

Podczas egzaminu na prawo jazdy kierujący ciężarówką wjechał na czerwonym świetle na przejazd kolejowy. Wyjechał, wyłamując rogatki. Taką decyzję podjął egzaminator. Przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego podkreślają, że ten przejazd to niebezpieczny punkt na drogowej mapie Wrocławia.

"Kiedy na przejeździe kolejowo-drogowym migają czerwone światła, nie ryzykuj! Zatrzymaj się przed sygnalizatorem do czasu, aż zgaśnie! Tego nie wiemy na 100%, ale na nasze oko ten kierowca ciężarówki chyba nie zdał egzaminu. Film pokazuje, jak samochód egzaminacyjny wjeżdża na czerwoną strefę mimo migających świateł. Co robił egzaminator? Dlaczego nie zareagował? W tym przypadku kierującemu udało się uciec - łamie rogatki – ale mogło to skończyć się tragicznie" - czytamy w opisie pod filmem.