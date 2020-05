Dobrze pływa, a nawet zanurkuje. Antylopa, co wody się nie boi

- Sitatungi to zwierzęta płochliwe, więc kiedy rodzą się młode, staramy się zapewnić im jak najwięcej spokoju. Tak jak w środowisku naturalnym, matka stara się ukryć młode w bezpiecznym miejscu, nim nie będzie na tyle samodzielne, by dołączyć do stada. Na razie więc dwa maluchy spędzają czas głównie ukryte w słomie, a matki podchodzą do nich tylko na karmienie. Pozostałe dwa spędzają już czas ze stadem - mówi Łukasz Karolik, opiekun zwierząt kopytnych z wrocławskiego zoo.