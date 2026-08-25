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Wrocław

Kierowca uderzył w słup wiaduktu na autostradzie A4. Są ranni

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Wypadek BMW pod Wrocławiem
Samochód wypadł z drogi i rozbił się o wiadukt
Źródło wideo: Policja Oława
Źródło zdj. gł.: Policja Oława
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Trzy osoby trafiły do szpitala po wypadku BMW na autostradzie A4 pod Wrocławiem. Auto zjechało z jezdni i uderzyło w słup wiaduktu. Ruch w kierunku Wrocławia jest całkowicie wstrzymany.

Do wypadku samochodu osobowego marki BMW doszło dzisiaj około godz. 4.50 na 174. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód.

"Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn pojazd zjechał na pas zieleni, a następnie uderzył w słup wiadukt. Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Jedną z nich strażacy musieli uwolnić z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego" - informuje policja w Oławie.

Wypadek BMW pod Wrocławiem
Wypadek BMW pod Wrocławiem
Źródło zdjęcia: Policja Oława

Lądował LPR

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R13, który przetransportował dwie poszkodowane osoby do szpitala.

Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR
Źródło zdjęcia: Policja Oława

Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
DolnośląskieAutostrada A4
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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