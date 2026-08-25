Kierowca uderzył w słup wiaduktu na autostradzie A4. Są ranni
Do wypadku samochodu osobowego marki BMW doszło dzisiaj około godz. 4.50 na 174. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód.
"Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn pojazd zjechał na pas zieleni, a następnie uderzył w słup wiadukt. Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Jedną z nich strażacy musieli uwolnić z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego" - informuje policja w Oławie.
Lądował LPR
Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R13, który przetransportował dwie poszkodowane osoby do szpitala.
Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych.
Źródło: tvn24.pl