Wrocław Kierowca uderzył w słup wiaduktu na autostradzie A4. Są ranni Svitlana Kucherenko |

Samochód wypadł z drogi i rozbił się o wiadukt Źródło wideo: Policja Oława Źródło zdj. gł.: Policja Oława

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Do wypadku samochodu osobowego marki BMW doszło dzisiaj około godz. 4.50 na 174. kilometrze autostrady A4, pomiędzy węzłami Brzezimierz a Wrocław Wschód.

"Z nieustalonych na tę chwilę przyczyn pojazd zjechał na pas zieleni, a następnie uderzył w słup wiadukt. Trzy osoby zostały poszkodowane i trafiły do szpitala. Jedną z nich strażacy musieli uwolnić z pojazdu przy użyciu specjalistycznego sprzętu hydraulicznego" - informuje policja w Oławie.

Wypadek BMW pod Wrocławiem Źródło zdjęcia: Policja Oława

Lądował LPR

Na miejscu wypadku lądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego R13, który przetransportował dwie poszkodowane osoby do szpitala.

Na miejsce wezwano śmigłowiec LPR Źródło zdjęcia: Policja Oława

Autostrada A4 w kierunku Wrocławia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu trwają działania służb ratunkowych.