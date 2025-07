Tragiczny wypadek na ściance wspinaczkowej. Prokuratura umorzyła śledztwo

Do tragedii doszło we Wrocławiu (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Prokurator Prokuratury Rejonowej dla Wrocławia - Fabryczna umorzył postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Roberta F. Do tragedii doszło 10 grudnia 2024 roku na jednej ze ścianek wspinaczkowych we Wrocławiu.

- Robert F. podczas uprawiania wspinaczki po ściance nagle odpadł od ściany i upadł na podłoże z wysokości około 10-12 metrów. Robert F. stracił przytomność, a po pewnym czasie przestał oddychać. Mimo podjętych działań ratowniczych nastąpił jego zgon - poinformowała Karolina Stocka-Mycek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Z oględzin lekarzy i sekcji zwłok wynika, że Robert F. zmarł na skutek poważnych obrażeń wielu narządów.

Dowiedz się więcej: Wypadek na ściance wspinaczkowej, nie żyje mężczyzna

Błąd przy wpinaniu karabinka

Według opinii biegłych z zakresu wspinaczki i BHP, do wypadku doszło najprawdopodobniej dlatego, że Robert F. błędnie przypiął karabinek z systemu asekuracyjnego do linki treningowej zamiast do uprzęży.

Biegły stwierdził, że asekuracyjne urządzenie samohamowne było sprawne oraz posiadało odpowiedni certyfikat i ważny przegląd okresowy. Nie stwierdzono nieprawidłowości w regulaminie obiektu i w czynnościach podejmowanych przez jego pracowników w dniu zdarzenia.

Śledztwo umorzone

- W związku z powyższym prokurator uznał, że brak jest znamion czynu zabronionego z art. 155 k.k. Do śmierci Roberta F. nie przyczyniły się osoby trzecie. Postanowienie o umorzeniu śledztwa nie jest prawomocne - wyjaśnia.