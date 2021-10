Jechał na hulajnodze, na przejściu dla pieszych potrącił go samochód

Policja wyjaśnia kto zawinił

Jak widać na nagraniu mężczyzna na hulajnodze wjechał na przejście w momencie, kiedy inni piesi czekali po obu stronach. To może świadczyć, że sygnalizacja dla pieszych prawdopodobnie pokazywała czerwone światło. Co wiadomo na pewno, to to, że kobieta kierująca oplem wjechała na pasy dwie sekundy po zapaleniu się czerwonego światła.