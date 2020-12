Mikołaj nie wszedł do szpitala, ale krążył pod oknami. "Chwila wytchnienia od codziennych trosk"

Podczas pandemii św. Mikołaj nie może dotrzeć wszędzie, gdzie by chciał. Nie mógł odwiedzić małych pacjentów Przylądka Nadziei, w którym leczone są dzieci po przeszczepach szpiku i przyjmujące chemioterapię. I choć nie wszedł do środka, to krążył wokół budynku, by sprawić obserwującym go przez okna dzieciom choć trochę radości.