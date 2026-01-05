Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Przebił barierki przy moście i wpadł do Odry

Samochód wpadł do Odry we Wrocławiu
Wrocław
Źródło: Google Earth
We Wrocławiu samochód należący do firmy zajmującej się przewozem osób przebił barierki przy moście Mieszczańskim i wpadł do Odry. Kierowca samodzielnie wydostał się z pojazdu.

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18. Służby otrzymały informację o pojeździe, który przebił barierki przy moście Mieszczańskim we Wrocławiu i wpadł do Odry.

- Natychmiast na miejsce zdarzenia udał się nasz pierwszy zespół ratowników. Po zlokalizowaniu miejsca wypadku rozpoczęto działania ratownicze we współpracy z innymi służbami - przekazał Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.

Samochód wpadł do Odry we Wrocławiu
Samochód wpadł do Odry we Wrocławiu
Źródło: Wodna Służba Ratownicza

W samochodzie znajdował się tylko kierowca, który o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Z ustaleń służb wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość.

- Kierowca pojazdu hybrydowego, należącego do firmy przewozu osób, samodzielnie wydostał się z auta i został zaopiekowany przez pracowników pobliskiego hotelu, a następnie przekazany ratownikom medycznym. Jak ustalono, do zdarzenia doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na oblodzonej bocznej drodze - dodał Maciaszek.

18-latka wjechała do Odry. Wrak wyciągnięto dopiero po trzech miesiącach
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

18-latka wjechała do Odry. Wrak wyciągnięto dopiero po trzech miesiącach

Ratownikom przy pomocy specjalistycznego sprzętu udało się wyciągnąć z wody samochód. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mm/akw

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Wodna Służba Ratownicza

Udostępnij:
TAGI:
WrocławWypadekPolicja
Czytaj także:
Pożar sadzy w kominie, interwencja straży
Zapaliła się sadza w kominie
WARSZAWA
Tusk i Nawrocki
"Tu są warianty wojenne". Schetyna o relacjach prezydenta z rządem
Polska
Hubert Hurkacz w United Cup
Polska - Niemcy w United Cup. Świetny początek Hurkacza
RELACJA
imageTitle
Fury nie wytrzymał długo na emeryturze. "Nie ma nic lepszego"
EUROSPORT
Nicolas Maduro i Cilia Flores
Maduro z żoną staną dziś przed sądem. Dyktatorowi grozi nawet dożywocie
Świat
złoto
Tak rynki zareagowały na wydarzenia w Wenezueli. Zyskują metale szlachetne
BIZNES
Słupsk
Pomorze pod śniegiem. Służby pomagały odkopać się karetkom
METEO
Mróz, lód, szron, zimno, zima
Silny mróz w części kraju. IMGW ostrzega
METEO
Mette Frederiksen
Premierka w mocnych słowach do Trumpa. Pisze o "zaprzestaniu gróźb"
Świat
Prezydent USA Donald Trump
Trump zapowiada zmiany w sankcjach. "Świetny projekt"
BIZNES
Ukraina, żołnierze
Ukraińskie drony zaatakowały dużą fabrykę w środkowej Rosji
Świat
imageTitle
Turniej Czterech Skoczni w Bischofshofen. Poniedziałek dniem kwalifikacji
EUROSPORT
shutterstock_2030264876
"Działania lotnictwa wojskowego". Dwa lotniska czasowo zamknięte
Polska
Donald Trump
Trump zagroził kolejnym państwom interwencją zbrojną
Świat
Wenezuela
Krytyka działań USA, znane wszystkie ofiary pożaru, Tomasiak ósmy w Innsbrucku
TO WARTO WIEDZIEĆ
Śnieg, zima
Miejscami poprószy śnieg. Pogoda na dziś
METEO
imageTitle
Djoković opuszcza Związek Zawodowych Tenisistów. Wydał oświadczenie
EUROSPORT
Relacja Macieja Worocha z Kolumbii
Relacja reportera "Faktów" z Kolumbii
Świat
Ludzie oddali hołd ofiarom pożaru w barze Le Constellation w Crans-Montana w Szwajcarii
Wszystkie ofiary pożaru zidentyfikowane. Najnowsze informacje
Świat
imageTitle
Mistrz pozostał mistrzem. A jak poszło komentatorom Eurosportu?
EUROSPORT
imageTitle
Zieliński otworzył koncert Interu. Polak z pięknym golem
EUROSPORT
Ludzie jadą motocyklem obok muralu przedstawiającego prezydenta Wenezueli Nicolasa Maduro w Caracas
Te kraje krytykują działania USA w Wenezueli. Wydano komunikat
Świat
imageTitle
Wściekły Granerud uderzył w Austriaków. "Życzę im wszystkiego najgorszego"
EUROSPORT
imageTitle
Pech pogrzebał marzenia Polaków w Rajdzie Dakar
EUROSPORT
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Ostatni raz tyle śniegu w stolicy było ponad 10 lat temu
METEO
imageTitle
Manchester City wypuścił wygraną. Podwójna radość w Londynie
EUROSPORT
Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz
"Mało mowy o demokracji". Co stanie się z Wenezuelą?
Polska
imageTitle
15-letni fenomen. Może namieszać na igrzyskach
EUROSPORT
imageTitle
Szalony mecz w Anglii. Cudowny gol pogrążył mistrzów
EUROSPORT
Wilhelm Skropke z mrówkojadem olbrzymim, lata 30. XX wieku
Oddawali życie zwierzętom, są bezimienni. Na tropie dawnych pracowników zoo
Tamara Barriga

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica