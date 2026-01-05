Przebił barierki przy moście i wpadł do Odry

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18. Służby otrzymały informację o pojeździe, który przebił barierki przy moście Mieszczańskim we Wrocławiu i wpadł do Odry.
- Natychmiast na miejsce zdarzenia udał się nasz pierwszy zespół ratowników. Po zlokalizowaniu miejsca wypadku rozpoczęto działania ratownicze we współpracy z innymi służbami - przekazał Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.
W samochodzie znajdował się tylko kierowca, który o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Z ustaleń służb wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość.
- Kierowca pojazdu hybrydowego, należącego do firmy przewozu osób, samodzielnie wydostał się z auta i został zaopiekowany przez pracowników pobliskiego hotelu, a następnie przekazany ratownikom medycznym. Jak ustalono, do zdarzenia doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na oblodzonej bocznej drodze - dodał Maciaszek.
Ratownikom przy pomocy specjalistycznego sprzętu udało się wyciągnąć z wody samochód. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.
