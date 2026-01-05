Przebił barierki przy moście i wpadł do Odry

Wrocław Źródło: Google Earth

Do zdarzenia doszło w niedzielę po godzinie 18. Służby otrzymały informację o pojeździe, który przebił barierki przy moście Mieszczańskim we Wrocławiu i wpadł do Odry.

- Natychmiast na miejsce zdarzenia udał się nasz pierwszy zespół ratowników. Po zlokalizowaniu miejsca wypadku rozpoczęto działania ratownicze we współpracy z innymi służbami - przekazał Piotr Maciaszek z Wodnej Służby Ratowniczej we Wrocławiu.

Samochód wpadł do Odry we Wrocławiu Źródło: Wodna Służba Ratownicza

W samochodzie znajdował się tylko kierowca, który o własnych siłach wydostał się z pojazdu. Z ustaleń służb wynika, że przyczyną zdarzenia była nadmierna prędkość.

- Kierowca pojazdu hybrydowego, należącego do firmy przewozu osób, samodzielnie wydostał się z auta i został zaopiekowany przez pracowników pobliskiego hotelu, a następnie przekazany ratownikom medycznym. Jak ustalono, do zdarzenia doszło w wyniku niedostosowania prędkości do warunków panujących na oblodzonej bocznej drodze - dodał Maciaszek.

Ratownikom przy pomocy specjalistycznego sprzętu udało się wyciągnąć z wody samochód. Dokładne okoliczności tego zdarzenia wyjaśnia policja.

