Sześć kilogramów narkotyków w mieszkaniu. Dwaj mężczyźni z zarzutami

Tymczasowy areszt dla podejrzanych o handel narkotykami Źródło: KMP Wrocław

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do zdarzenia doszło w jednym z mieszkań przy ulicy Jedności Narodowej na osiedlu Browary Wrocławskie. Podczas działań operacyjnych policjanci znaleźli ponad sześć kilogramów środków odurzających w różnej postaci w tym: ponad cztery kilogramy amfetaminy, mefedron, marihuanę, haszysz, tabletki ekstazy, kilkadziesiąt wkładów do e-papierosów oraz kilkanaście e-papierosów zawierających THC.

Na miejscu znaleziono również przedmioty służące do porcjowania i dystrybucji narkotyków.

Policjanci zabezpieczyli ponad sześć kg narkotyków Źródło: KMP we Wrocławiu

Dwóch mężczyzn zatrzymanych

"W mieszkaniu policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 23 oraz 32 lat. Obaj usłyszeli już zarzuty związane z posiadaniem znacznej ilości środków odurzających" - opisuje asp. szt. Anna Nicer z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat. Sąd, na podstawie zgromadzonych dowodów, zastosował wobec podejrzanych tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy.

Amfetamina, mefedron i THC w mieszkaniu we Wrocławiu Źródło: KMP we Wrocławiu