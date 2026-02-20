Po nocnych pracach ekipa MPWiK udrożniła ulicę Traugutta w kierunku Rynku. Ruch został przywrócony na wysokości budynku OVO, teraz komunikacja miejska wraca na swoje stałe trasy.
"Kierowcy mogą już jechać dwoma lewymi, skrajnymi pasami po drodze tymczasowej ułożonej z płyt betonowych" - informuje Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.
Duża awaria wodociągowa w centrum Wrocławia
W czwartek, 19 lutego, doszło do poważnej awarii magistrali wodociągowej przy ul. Oławskiej we Wrocławiu. Woda zalała jezdnię i zaczęła wlewać się do tunelu przy Galerii Dominikańskiej, co spowodowało zamknięcie drogi w obu kierunkach oraz spadki ciśnienia wody w całym mieście.
Ekipy MPWiK wyłączyły uszkodzony fragment sieci i przystąpiły do napraw, przywracając właściwe ciśnienie około południa.
Druga awaria wodociągu
W czwartek wieczorem doszło do drugiej awarii wodociągu we Wrocławiu - tym razem na ulicy Szczepińskiej.
Według MPWiK, bez wody do piątkowego popołudnia będą mieszkańcy kilku nieruchomości. Na miejsce został podstawiony beczkowóz.
Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia