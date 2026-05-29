Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił
Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali do kontroli kierującego Astonem Martinem, który znacznie przekroczył prędkość na drodze S8.
Obywatel Niemiec jechał luksusowym autem 236 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120. To aż o 116 kilometrów na godzinę za szybko.
"Policjanci nałożyli na obywatela Niemiec mandat w kwocie 2500 złotych. Do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych" - informuje dolnośląska policja.
