Wrocław

Pędził luksusowym autem ponad 200 na godzinę. Kierowca z Niemiec słono zapłacił

Pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę
Pędził 236 kilometrów na godzinę na S8
Źródło wideo: Dolnośląska policja
Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu
Ponad dwukrotnie przekroczył dozwoloną prędkość na drodze S8. Obywatel Niemiec pędził Astonem Martinem 236 kilometrów na godzinę przy ograniczeniu do 120. Kierowca luksusowego auta został natychmiast zatrzymany i ukarany wysokim mandatem.

Funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zatrzymali do kontroli kierującego Astonem Martinem, który znacznie przekroczył prędkość na drodze S8.

Obywatel Niemiec jechał luksusowym autem 236 kilometrów na godzinę w miejscu, gdzie obowiązuje ograniczenie do 120. To aż o 116 kilometrów na godzinę za szybko.

Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

"Policjanci nałożyli na obywatela Niemiec mandat w kwocie 2500 złotych. Do jego indywidualnego konta zostało dopisanych 15 punktów karnych" - informuje dolnośląska policja.

Województwo dolnośląskieDroga S8
Dziennikarka tvn24.pl
