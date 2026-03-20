Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Wojna w Iranie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Nękał mieszkańców osiedla, został zatrzymany

Policyjny radiowóz, zdjęcie ilustracyjne
Źródło: Google Earth
Policja zatrzymała mężczyznę, który od lat nękał i prześladował mieszkańców wrocławskich Popowic. 45-latek usłyszał w piątek prokuratorskie zarzuty.

Mężczyzna od kilku lat nie dawał spokoju mieszkańcom Popowic, nękając ich na osiedlu, jak i w sieci. Niszczył drzwi, okna i ściany wulgarnymi napisami, groził sąsiadom, wyzywał ich i obrażał.

Sprawą w końcu zainteresowała się wrocławska policja. Mężczyzna został zatrzymany w czwartek, a w piątek usłyszał prokuratorskie zarzuty. Dotyczą propagowania faszyzmu, zniszczenia mienia oraz kierowania gróźb karalnych wobec pokrzywdzonych. Na tym jednak nie koniec.

- Do tego dochodzą również zarzuty dotyczące poniżania i narażenia na utratę zaufania społecznego pokrzywdzonych potrzebnego dla wykonywania przez pokrzywdzonych zawodu - powiedziała tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Wobec 45-latka zostały zastosowane środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru, a także zakaz kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych. Nie może również zamieszczać jakichkolwiek wpisów w sieci na temat pokrzywdzonych. Mężczyzna ma również zakaz opuszczania kraju połączony z zakazem wydania nowego paszportu.

"Zaczęło się od prania"

Jako pierwsze informację o zatrzymaniu mężczyzny podało radio RMF FM. Dziennikarzom udało się też porozmawiać z mieszkańcami budynku.

- Wszystko zaczęło się od prania, suszyliśmy je na balkonie i dosłownie kilka kropel wody, spadło piętro niżej, na sąsiada balkon. Zrobił straszną aferę, poleciałem tam ze szmatą, żeby posprzątać. Nie chciałem się kłócić z sąsiadami. Ale to nie wystarczyło - mówi w rozmowie z radiem jeden z pokrzywdzonych.

Mężczyzna poszedł o krok dalej i zaczął umieszczać obraźliwe napisy na tablicy informacyjnej. - Rysował nam na drzwiach genitalia, groził, napuszczał psa, niszczył całą klatkę schodową, wyzywał, rzucał jajkami w okna - podkreślał mieszkaniec w rozmowie z RMF FM.

Opracował Michał Malinowski /tok

OGLĄDAJ: Premier: polityka Trumpa zaskoczyła wszystkich
Donald Tusk

Premier: polityka Trumpa zaskoczyła wszystkich

Donald Tusk
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: tvn24.pl, RMF FM

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
WrocławPolicja
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

