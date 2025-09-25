Piraci drogowi na policyjnym nagraniu. Zostali surowo ukarani

We wtorek, 23 września, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta.
Najpierw policjanci zatrzymali motocyklistę na terenie Gądowa Małego we Wrocławiu, który w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 kilometrów na godzinę, pędził z prędkością 116 kilometrów na godzinę.
"Zgodnie z taryfikatorem motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł oraz otrzymał 13 punktów karnych. Ponadto policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy" - informuje sekcja prasowa dolnośląskiej policji.
Audi pędziło 168 km/h w terenie zabudowanym
Kilka minut przed godziną 18 ten sam patrol ujawnił kolejne skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca samochodu osobowego marki Audi jechał z prędkością 168 kilometrów na godzinę – również w terenie zabudowanym. Przekroczył tym samym dozwoloną prędkość o 118 kilometrów na godzinę.
"Kierujący otrzymał mandat karny opiewający na kwotę 2500 zł oraz 15 punktów karnych" - dodaje policja.
Autorka/Autor: SK/tok
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu