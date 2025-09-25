Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Wrocław

Piraci drogowi na policyjnym nagraniu. Zostali surowo ukarani

Audi pędziło 168 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Wrocławska policja zatrzymała dwóch piratów drogowych
Źródło: Sekcja Prasowa KWP we Wrocławiu
Policjanci z Wrocławia zatrzymali motocyklistę jadącego 116 kilometrów na godzinę oraz kierowcę audi, który przekroczył prędkość o ponad 100 km/h. Obaj zostali surowo ukarani.

We wtorek, 23 września, funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu prowadzili wzmożone kontrole na terenie miasta. 

Najpierw policjanci zatrzymali motocyklistę na terenie Gądowa Małego we Wrocławiu, który w terenie zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie do 60 kilometrów na godzinę, pędził z prędkością 116 kilometrów na godzinę. 

Motocyklista jechał z prędkością 116 km/h
Motocyklista jechał z prędkością 116 km/h
Źródło: KWP we Wrocławiu

"Zgodnie z taryfikatorem motocyklista został ukarany mandatem w wysokości 3 tys. zł oraz otrzymał 13 punktów karnych. Ponadto policjanci zatrzymali kierowcy prawo jazdy" - informuje sekcja prasowa dolnośląskiej policji.

 Audi pędziło 168 km/h w terenie zabudowanym

Kilka minut przed godziną 18 ten sam patrol ujawnił kolejne skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie. Kierowca samochodu osobowego marki Audi jechał z prędkością 168 kilometrów na godzinę – również w terenie zabudowanym. Przekroczył tym samym dozwoloną prędkość o 118 kilometrów na godzinę. 

Audi pędziło 168 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Audi pędziło 168 kilometrów na godzinę w terenie zabudowanym
Źródło: KWP we Wrocławiu

"Kierujący otrzymał mandat karny opiewający na kwotę 2500 zł oraz 15 punktów karnych" - dodaje policja.

Dowiedz się więcej:

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KWP we Wrocławiu

Województwo dolnośląskie Policja
