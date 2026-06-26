Lekarz sprzedawał recepty na silne leki. Ponad 6700 zarzutów
Śledczy ustalili, że lekarz wystawiał recepty na środki opioidowe, psychotropowe oraz leki o działaniu narkotycznym osobom, które nie miały wskazań medycznych do ich stosowania. Dokumenty pozwalały na wykup w aptekach leków o działaniu narkotycznym. W zamian miał otrzymywać łapówki.
Zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 6700 zarzutów. Dotyczą one przyjmowania i wręczania łapówek oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.
200 tysięcy tabletek za łapówki
Z ustaleń wynika również, że podejrzani zrobili z tego procederu stałe źródło dochodu. Lekarz miał wystawić recepty na około 200 tysięcy tabletek o działaniu narkotycznym. Podczas działań policjanci znaleźli ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.
"Oskarżeni, w tym nieuczciwy lekarz psychiatra, który na skutek decyzji Sądu był tymczasowo aresztowany przez niemal osiem miesięcy, przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, wyrazili skruchę i współpracowali z organami ścigania, co przyczyniło się do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.
Za zarzucane przestępstwa grozi im kara od 3 do 18 lat pozbawienia wolności.