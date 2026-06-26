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Wrocław

Lekarz sprzedawał recepty na silne leki. Ponad 6700 zarzutów

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Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi
Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi
Źródło wideo: KWP we Wrocławiu
Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu
Do wrocławskiego sądu trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm osobom, w tym lekarzowi psychiatrze, który miał handlować receptami na opioidy i leki psychotropowe. Śledczy postawili podejrzanym ponad 6700 zarzutów.

Śledczy ustalili, że lekarz wystawiał recepty na środki opioidowe, psychotropowe oraz leki o działaniu narkotycznym osobom, które nie miały wskazań medycznych do ich stosowania. Dokumenty pozwalały na wykup w aptekach leków o działaniu narkotycznym. W zamian miał otrzymywać łapówki.

Zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 6700 zarzutów. Dotyczą one przyjmowania i wręczania łapówek oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi
Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

200 tysięcy tabletek za łapówki

Z ustaleń wynika również, że podejrzani zrobili z tego procederu stałe źródło dochodu. Lekarz miał wystawić recepty na około 200 tysięcy tabletek o działaniu narkotycznym. Podczas działań policjanci znaleźli ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.

Lekarz sprzedawał recepty na silne leki
Lekarz sprzedawał recepty na silne leki
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

"Oskarżeni, w tym nieuczciwy lekarz psychiatra, który na skutek decyzji Sądu był tymczasowo aresztowany przez niemal osiem miesięcy, przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, wyrazili skruchę i współpracowali z organami ścigania, co przyczyniło się do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Za zarzucane przestępstwa grozi im kara od 3 do 18 lat pozbawienia wolności.

Recepty na opioidy za łapówki
Recepty na opioidy za łapówki
Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu
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Źródło: tvn24.pl
Tagi:
akt oskarżenia
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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