Wrocław Lekarz sprzedawał recepty na silne leki. Ponad 6700 zarzutów Oprac. Svitlana Kucherenko |

Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi Źródło wideo: KWP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KWP we Wrocławiu

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Śledczy ustalili, że lekarz wystawiał recepty na środki opioidowe, psychotropowe oraz leki o działaniu narkotycznym osobom, które nie miały wskazań medycznych do ich stosowania. Dokumenty pozwalały na wykup w aptekach leków o działaniu narkotycznym. W zamian miał otrzymywać łapówki.

Zatrzymani usłyszeli łącznie ponad 6700 zarzutów. Dotyczą one przyjmowania i wręczania łapówek oraz wprowadzania do obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych.

Psychiatra oskarżony o korupcję i handel lekami narkotycznymi Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

200 tysięcy tabletek za łapówki

Z ustaleń wynika również, że podejrzani zrobili z tego procederu stałe źródło dochodu. Lekarz miał wystawić recepty na około 200 tysięcy tabletek o działaniu narkotycznym. Podczas działań policjanci znaleźli ponad 160 tysięcy złotych w gotówce.

Lekarz sprzedawał recepty na silne leki Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

"Oskarżeni, w tym nieuczciwy lekarz psychiatra, który na skutek decyzji Sądu był tymczasowo aresztowany przez niemal osiem miesięcy, przyznali się do popełnienia zarzuconych im czynów, wyrazili skruchę i współpracowali z organami ścigania, co przyczyniło się do wszechstronnego wyjaśnienia sprawy" - informuje Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Za zarzucane przestępstwa grozi im kara od 3 do 18 lat pozbawienia wolności.

Recepty na opioidy za łapówki Źródło zdjęcia: KWP we Wrocławiu

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