Haker włamał się do sterownika pętli tramwajowej. Odgadł hasło za pierwszym razem

Haker z Kostaryki włamał się do systemu sterowania oświetleniem na pętli tramwajowej we Wrocławiu. Bazując na swoim doświadczeniu w pracy wpisał domyślny kod PIN - już pierwsza próba zapewniła mu dostęp i możliwość odczytu oraz zapisu. Po nagłośnieniu sytuacji MPK zmieniło hasła i podejście do cyberbezpieczeństwa. - Teraz nie ma możliwości, żeby dostać się do panelu logowania - informuje biuro prasowe.

Podstawowe hasło w systemach MPK Wrocław

Reakcja MPK na włamanie się do ich sterownika

- Nic nie zostało zhakowane, w tym sensie, że nie było możliwości wpływania na nasze systemy w jakikolwiek sposób. Mówimy o sytuacji, w której jeden z naszych sterowników został znaleziony w sieci i można było zobaczyć, co on mierzy i to jedyne, co można było zrobić. Nie było sytuacji jakiegoś zagrożenia, wpływania na łączność z systemem to tylko dało tej osobie informację o tym, co to urządzenie mogło robić – podkreśla Daniel Misiek z biura prasowego MPK.