Zderzenie tramwajów w centrum Wrocławia

Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 listopada około 14.40 we Wrocławiu.

- Dwa tramwaje na samym środku skrzyżowania miały się wyminąć, jednak jeden z nich przy niskiej prędkości zjechał ze zwrotnicy na drugi tramwaj. Na samym środku placu Jana Pawła II stoją dwa tramwaje. Plac jest nieprzejezdny w kierunku od centrum, od Rynku i wzdłuż Legnickiej, Kosmonautów. Na miejsce dopiero jadą służby - przekazał tvn24.pl Daniel Misiak, rzecznik MPK Wrocław.

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie osoby są poszkodowane. Pogotowie jest na miejscu. Policja w drodze" - przekazywało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pogotowie zabrało jedną osobę do szpitala, drugiej udzielono pomocy na miejscu. Nie było więcej poszkodowanych.

"Straż pożarna nie stwierdziła żadnych wycieków. Tramwaje są wycofywane. Policja kieruje ruchem na miejscu zdarzenia" - poinformowało po 15.25 biuro miasta.

Były ogromne utrudnienia w ruchu.

Jak przekazał nam rzecznik przed godziną 16, zarówno ruch kołowy, jak i tramwajowy został już przewrócony.

Zdarzenie spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu w tym rejonie. Tramwaje linii 3 i 10 kursują objazdem przez ul. Lotniczą, Milenijną, Popowicką, Długą, Dubois, Mosty Pomorskie i ul. Kazimierza Wielkiego. Linie 12, 13, 21 i 76 skierowano przez Trasę Autobusowo-Tramwajową i ul. Teatralną, a linia 14 przez ul. Sądową i Nowy Świat. Linie 15 jadą objazdem przez ul. Świdnicką, Podwale i Krupniczą. Zmiany dotyczą także autobusów – m.in. 132 i 144 kursują przez most Sikorskiego i ul. Dubois, a 122 i 127 przez most Sikorskiego, Kępę Mieszczańską i ul. Dmowskiego.

