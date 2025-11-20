Logo strona główna
Wrocław

Zderzenie tramwajów w centrum Wrocławia

Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Dwa tramwaje zablokowały ruch w centrum Wrocławia
Źródło: TVN24
Na placu Jana Pawła II we Wrocławiu doszło do zderzenia dwóch tramwajów. Zablokowany był ruch w kierunku od centrum, Rynku oraz wzdłuż ulic Legnickiej i Kosmonautów. "Tramwaje zostały już wycofane, a służby przywróciły ruch kołowy i tramwajowy" - poinformowało MPK Wrocław.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 20 listopada około 14.40 we Wrocławiu.

- Dwa tramwaje na samym środku skrzyżowania miały się wyminąć, jednak jeden z nich przy niskiej prędkości zjechał ze zwrotnicy na drugi tramwaj. Na samym środku placu Jana Pawła II stoją dwa tramwaje. Plac jest nieprzejezdny w kierunku od centrum, od Rynku i wzdłuż Legnickiej, Kosmonautów. Na miejsce dopiero jadą służby - przekazał tvn24.pl Daniel Misiak, rzecznik MPK Wrocław. 

Kolizja dwóch tramwajów we Wrocławiu
Kolizja dwóch tramwajów we Wrocławiu
Źródło: TVN24

"Ze wstępnych ustaleń wynika, że dwie osoby są poszkodowane. Pogotowie jest na miejscu. Policja w drodze" - przekazywało Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia.

Pogotowie zabrało jedną osobę do szpitala, drugiej udzielono pomocy na miejscu. Nie było więcej poszkodowanych.

"Straż pożarna nie stwierdziła żadnych wycieków. Tramwaje są wycofywane. Policja kieruje ruchem na miejscu zdarzenia" - poinformowało po 15.25 biuro miasta.

Były ogromne utrudnienia w ruchu.

Jak przekazał nam rzecznik przed godziną 16, zarówno ruch kołowy, jak i tramwajowy został już przewrócony.

Kolizja dwóch tramwajów na placu Jana Pawła II
Kolizja dwóch tramwajów na placu Jana Pawła II
Źródło: TVN24

Zdarzenie spowodowało całkowite wstrzymanie ruchu w tym rejonie. Tramwaje linii 3 i 10 kursują objazdem przez ul. Lotniczą, Milenijną, Popowicką, Długą, Dubois, Mosty Pomorskie i ul. Kazimierza Wielkiego. Linie 12, 13, 21 i 76 skierowano przez Trasę Autobusowo-Tramwajową i ul. Teatralną, a linia 14 przez ul. Sądową i Nowy Świat. Linie 15 jadą objazdem przez ul. Świdnicką, Podwale i Krupniczą. Zmiany dotyczą także autobusów – m.in. 132 i 144 kursują przez most Sikorskiego i ul. Dubois, a 122 i 127 przez most Sikorskiego, Kępę Mieszczańską i ul. Dmowskiego.

Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Tramwaje nie wyminęły się na skrzyżowaniu
Źródło: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławiu
Cały ruch jest wstrzymany
Cały ruch jest wstrzymany
Źródło: TVN24
Wrocław po godzinie 15 w czwartek, 20 listopada
Wrocław po godzinie 15 w czwartek, 20 listopada
Źródło: Google Maps

Autorka/Autor: Svitlana Kucherenko

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławiu

