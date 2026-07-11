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Wrocław

24-latka ukradła Szermierzowi szpadę

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To nie pierwszy taki incydent
Straż miejska zatrzymała 24-letnią kobietę, która ukradła i uszkodziła szpadę z Fontanny "Szermierz"
Źródło wideo: Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego Wrocławia
Źródło zdj. gł.: Biuro prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu
24-latka odpowie za kradzież i uszkodzenie szpady z Fontanny "Szermierz" we Wrocławiu. Na miejscu interweniowała straż miejska. Do kradzieży tego elementu dochodzi kilka razy w ciągu roku.

"Pomniki to część historii i wizerunku naszego miasta. Cieszmy się nimi, nie niszcząc" - apeluje wrocławski magistrat.

W sobotę o godzinie 3.30 strażnicy miejscy zatrzymali i przekazali policjantom 24-latkę, która postanowiła ukraść szpadę z Fontanny "Szermierz" stojącej na Placu Uniwersyteckim we Wrocławiu.

Biuro prasowe wrocławskiego magistratu opublikowało też zdjęcia, na których widać, jak jedna kobieta, podsadza drugą, by ta mogła dosięgnąć do szpady.

Jedna koleżanka podsadziła drugą
Jedna koleżanka podsadziła drugą
Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miasta Poznania

"Koszt wykonania nowej repliki (z tańszych materiałów niż oryginał) to ok. 600 zł, a sprawca musi pokryć zarówno wykonanie, jak i montaż nowej szpady. Może też ponieść konsekwencje prawne, choć kradzież szpady traktowana jest jako wykroczenie" - poinformowało biuro prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu.

To nie pierwszy taki incydent
To nie pierwszy taki incydent
Źródło zdjęcia: Biuro prasowe Urzędu Miasta we Wrocławiu

Jak wskazują urzędnicy, szpada znika średnio od 3 do 5 razy rocznie. Częściej łupem "kolekcjonerów" pada pióro z pomnika Aleksandra Fredry na wrocławskim rynku. Urzędnicy szacują, że do takich kradzieży dochodzi kilkanaście razy w roku. Dodali, że rekordem było 19 kradzieży w ciągu jednego roku.

Zabranie szpady, jak elitarny rytuał?

W przypadku szpady szermierza urzędnicy wyjaśnili, że nie mogą przyspawać jej na stałe, bo przy kolejnych próbach wyrwania mogłoby dojść do uszkodzenia samej figury Szermierza, która ma dla Wrocławia bezcenną wartość. Secesyjna Fontanna "Szermierz" na Placu Uniwersyteckim to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli Uniwersytetu Wrocławskiego i całego miasta. Została odsłonięta w 1904 roku. Jej autorem jest profesor berlińskiej Akademii Sztuk Pięknych Hugo Lederer.

Fontanna "Szermierz"
Fontanna "Szermierz"
Źródło zdjęcia: Adam Hawałej/PAP

Jedna z legend mówi, że przedstawia ona samego autora, który po przyjeździe na studia do Wrocławia wpadł w hulaszczy tryb życia i przegrał w karty wszystko łącznie z ubraniem. Jego kompani pozostawili mu jedynie szpadę, która symbolizowała szlachecki i studencki honor. Zaś fontanna miała być przestrogą dla studentów przed hazardem i alkoholem.

Interweniowała straż miejska
Interweniowała straż miejska
Źródło zdjęcia: Biuro Prasowe Miasta Wrocławia

Przed laty kradzieże szpady były związane ze studenckimi zwyczajami. Zabranie szpady traktowano jako elitarny rytuał przejścia oraz dowód na brawurę i zręczność. Zazwyczaj po kilku dniach żacy zwracali skradziony artefakt. Działo się to zarówno w czasach niemieckich jak i polskich (po 1945 r.). Jak podają lokalne media, w 2009 roku trzeba było przywrócić rzeźbie pierwotną pozycję, ponieważ studenci obrócili ją o 180 stopni. Postaci założyli wówczas bokserki oraz czerwoną czapkę.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
Wrocław
Aleksandra Arendt-Czekała
Aleksandra Arendt-Czekała
Dziennikarka tvn24.pl
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