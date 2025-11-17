Karambol na autostradzie. Korek ma kilkanaście kilometrów

Do zdarzenia doszło po godzinie 7 na autostradzie A4 we Wrocławiu na pasie w kierunku Zgorzelca. Służby otrzymały informację o zderzeniu kilku samochodów.
Karambol na autostradzie A4
Dyżurna wrocławskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że do dwóch karamboli, w których uczestniczyło w sumie osiem aut doszło po godzinie 7 na odcinku pomiędzy węzłami Wrocław Wschód - Wrocław Bielany. W zderzeniu nikt nie odniósł obrażeń.
- Zablokowane są oba pasy ruchu w stronę Zgorzelca. Pojazdy mogą tylko przejeżdżać pasem awaryjnym, ale z powodu natężenia ruchu już powstał korek o długości 15 km - powiedziała dyżurna.
Komisarz Wojciech Jabłoński z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu przekazał przed godziną 10, że jeden pas autostrady A4 w kierunku Zgorzelca jest już przejezdny.
Rozładowanie zatoru na drodze może potrwać nawet kilka godzin.
Autorka/Autor: pk/tam
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: JG