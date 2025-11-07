Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Nagranie

Prawie 200 km/h przez Wrocław. Nagranie trafiło do sieci Źródło: TVN24

Na nagraniu opublikowanym przez profil "Bandyci drogowi" w serwisie X widać kierowcę, który pędzi aleją Kromera w kierunku Mostów Warszawskich z prędkością 193 kilometrów na godzinę. Dalej kierowca pojechał ulicą Jedności Narodowej. Film został zarejestrowany w aucie, prawdopodobnie przez pasażera. Jeden z mężczyzn komentuje: "Tak zwana przelotówa".

Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu Źródło: Bandyci drogowi

Policja: nie mamy podstaw prawnych

Policja nie prowadzi czynności w tej sprawie. - Nie mamy żadnego zgłoszenia w tej sprawie. "Bandyci drogowi" mogliby nam przekazać stosowne zawiadomienie, od kogo otrzymali takie nagranie. Natomiast samo zamieszczanie go w serwisie X niczego nie powoduje. Nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania - mówi tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jechał około 200 kilometrów na godzinę po Wrocławiu Źródło: Bandyci drogowi

O to, czy policja faktycznie musi czekać na zawiadomienie w tej sprawie, pytamy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Są przepisy prawa, które pozwalają na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w tej sprawie, czy rzeczywiście było zagrożenie. Są techniczne środki, żeby spróbować namierzyć takiego kierującego, przede wszystkim sprawdzić to nagranie i działać, jeżeli zajdzie taka konieczność - mówi Andrzej Janicki.

Jak dodaje, "jeżeli taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, to karygodne zachowanie kierującego, bez jakiejkolwiek wyobraźni, że może zagrozić życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego".

Instruktor: to jest chwila moment

- Chyba każdy zdrowo myślący człowiek ma jedno zdanie na taki temat. Już wielokrotnie w mediach były nagłaśniane sytuacje tego typu jazdy. To jest chwila moment, kiedy wypadamy z trasy, kiedy możemy kogoś zabić - podkreślił Leszek Pławiak, instruktor szkoły jazdy "Autko". I dodał: - Czy nie mamy wyobraźni, jeżdżąc? A zwłaszcza jeżdżąc na obszarze zabudowanym, gdzie przecież mamy wiele uczestników ruchu drogowego. Są miejsca, gdzie można jechać szybko - mamy autostrady, gdzie możemy jeździć do 140. Jeśli chcemy jechać jeszcze szybciej - jedźmy na niemieckie (autostrady - red.), tam nie ma ograniczeń - możemy sobie jechać, ile tylko wlezie - komentuje.

"To chwila moment, by kogoś zabić". Instruktor o rajdach po miejskich ulicach Źródło: TVN24

