Wrocław

Jechał prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Nagranie

Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Prawie 200 km/h przez Wrocław. Nagranie trafiło do sieci
Źródło: TVN24
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu. Nagranie z niebezpiecznego rajdu trafiło do sieci. Policja informuje, że nie otrzymała oficjalnego zgłoszenia i nie może wszcząć postępowania. - Są przepisy prawa, które pozwalają na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w tej sprawie - przekonuje z kolei były biegły sądowy.

Na nagraniu opublikowanym przez profil "Bandyci drogowi" w serwisie X widać kierowcę, który pędzi aleją Kromera w kierunku Mostów Warszawskich z prędkością 193 kilometrów na godzinę. Dalej kierowca pojechał ulicą Jedności Narodowej. Film został zarejestrowany w aucie, prawdopodobnie przez pasażera. Jeden z mężczyzn komentuje: "Tak zwana przelotówa".

Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Źródło: Bandyci drogowi

Policja: nie mamy podstaw prawnych

Policja nie prowadzi czynności w tej sprawie. - Nie mamy żadnego zgłoszenia w tej sprawie. "Bandyci drogowi" mogliby nam przekazać stosowne zawiadomienie, od kogo otrzymali takie nagranie. Natomiast samo zamieszczanie go w serwisie X niczego nie powoduje. Nie ma podstaw prawnych do prowadzenia postępowania - mówi tvn24.pl podkomisarz Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Jechał około 200 kilometrów na godzinę po Wrocławiu
Jechał około 200 kilometrów na godzinę po Wrocławiu
Źródło: Bandyci drogowi

O to, czy policja faktycznie musi czekać na zawiadomienie w tej sprawie, pytamy byłego biegłego z zakresu analizy i rekonstrukcji wypadków drogowych. - Są przepisy prawa, które pozwalają na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego w tej sprawie, czy rzeczywiście było zagrożenie. Są techniczne środki, żeby spróbować namierzyć takiego kierującego, przede wszystkim sprawdzić to nagranie i działać, jeżeli zajdzie taka konieczność - mówi Andrzej Janicki.

Jak dodaje, "jeżeli taka sytuacja rzeczywiście miała miejsce, to karygodne zachowanie kierującego, bez jakiejkolwiek wyobraźni, że może zagrozić życiu i zdrowiu innych uczestników ruchu drogowego".

Instruktor: to jest chwila moment

- Chyba każdy zdrowo myślący człowiek ma jedno zdanie na taki temat. Już wielokrotnie w mediach były nagłaśniane sytuacje tego typu jazdy. To jest chwila moment, kiedy wypadamy z trasy, kiedy możemy kogoś zabić - podkreślił Leszek Pławiak, instruktor szkoły jazdy "Autko". I dodał: - Czy nie mamy wyobraźni, jeżdżąc? A zwłaszcza jeżdżąc na obszarze zabudowanym, gdzie przecież mamy wiele uczestników ruchu drogowego. Są miejsca, gdzie można jechać szybko - mamy autostrady, gdzie możemy jeździć do 140. Jeśli chcemy jechać jeszcze szybciej - jedźmy na niemieckie (autostrady - red.), tam nie ma ograniczeń - możemy sobie jechać, ile tylko wlezie - komentuje.

Klatka kluczowa-6645
"To chwila moment, by kogoś zabić". Instruktor o rajdach po miejskich ulicach
Źródło: TVN24
Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy

Motocyklista jak pocisk. Telefon może być kluczem do znalezienia sprawcy

Bartosz Żurawicz
"Jest jak pocisk, pytanie, kogo trafi"

"Jest jak pocisk, pytanie, kogo trafi"

Bartosz Żurawicz
pc

TVN24 HD
Autorka/Autor: SK, pk/ tam

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Bandyci drogowi

Wrocław, Drogi w Polsce, ruch drogowy
