Fala kulminacyjna we Wrocławiu. Najnowsze informacje

Urząd Miasta Wrocławia przekazał najnowsze informacje o poziomie wody w Odrze. Według najnowszych wskazań wynosi on 636 cm. Jest to więcej niż zakładały pierwotne modele, jednak przekazano, że sytuacja w mieście jest stabilna. Prezydent miasta powiedział, że parametry wody są w porządku, jest zdatna do picia. - Infrastruktura krytyczna jest pilnowana i dodatkowo wzmacniana - dodał.

Biuro prasowe urzędu miejskiego przekazało, że według najnowszych wskazań stan Odry wynosi 636 cm. "To więcej niż zakładały pierwotne modele, prognozowane przez IMGW, jednak sama sytuacja w mieście jest stabilna. Na ten moment nie odnotowano incydentów, związanych z nagłymi przelewami Odry" - czytamy.

Prezes Wód Polskich na sztabie kryzysowym we Wrocławiu powiedział, że na Odrze brakuje 26 centymetrów (dane z godz. 7.00), żeby uruchomić kanał Odra-Widawa. To pozwoli obniżyć poziom wody w mieście.

Premier Donald Tusk zastrzegł, że jest o wiele za wcześnie, żeby ogłaszać pokonanie powodzi we Wrocławiu. - Wolałbym, żebyśmy wytrzymali nerwowo i starali się możliwie trafnie odgadywać ten trend, abyśmy wrocławian umieli precyzyjnie informować - powiedział.

Prezydent miasta Jacek Sutryk przekazał, że poziom wody na jazie Małgorzata jest na tyle duży, że woda jest przepompowywana z jednej strony na drugą. - Chodzi o to, aby chronić Wrocław przed cofką na rzece Oława. Na terenie miasta jest też wiele oddolnych akcji mieszkańców, którzy umacniają wały przeciwpowodziowe - dodał.

Prezydent Wrocławia podczas porannego sztabu z premierem. TVN24

Infrastruktura krytyczna jest zabezpieczona

Sutryk poinformował też, że parametry wody są w porządku, jest zdatna do picia. - Infrastruktura krytyczna jest pilnowana i dodatkowo wzmacniana - dodał.

Prezydent Wrocławia przypomniał, że jeśli chodzi o polder Oławka, są tam dwa zakłady produkcji wody. - Tam też znajduje się ujęcie wody dla Wrocławia, właśnie na Oławie. Przed chwilą dostałem meldunek od prezesa naszego MPWiK, bo to jest ważne w kontekście kontrolowanego zalewania tego polderu, że parametry wody są ok, jest ona zdatna do picia - powiedział Sutryk. - Będziemy ją oczywiście w mniejszych interwałach czasowych badać - dodał.

Poinformował także, że równolegle robione są rezerwy wody przez Centrum Zarządzania Kryzysowego i MPWiK. - Zapewne zwrócę się także o dodatkowe rezerwy wody - powiedział. Wskazał także, że "być może wystąpi potrzeba dodatkowych beczkowozów".

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu przekazało, że woda w kranach jest zdatna do spożycia i jeśli sytuacja ulegnie zmianie, to mieszkańcy od razu zostaną poinformowani.

"Zbiorniki retencyjne są w pełni sprawne, a Port Północ i Port Południe pracują zgodnie z planem. Nie ma zagrożeń pod wiaduktami. Mieszkańcy zgłosili zalania na Stabłowicach, ulicy Jeleniogórskiej, Jodłowickiej, Stanów Zjednoczonych i Grabiszyńskiej"- czytamy w komunikacie MPWiK.

Wrocław Stabłowice 19.09.2024, 06:48 SzymonWroclaw1982/ Kontakt24

Prezydent Wrocławia przekazał również, że odbudowane zostały rezerwy worków i piasku. Poinformował, że w czwartek (19 września) Akademia Wojsk Lądowych z Wrocławia, Wojskowa Akademia Techniczna kończą umacnianie, wzmacnianie wałów na wysokości oczyszczalni ścieków na Janówku. - Ta infrastruktura krytyczna także jest pilnowana i dodatkowo wzmacniania poprzez ten wał - podkreślił.

Wojewoda dolnośląski Maciej Awiżeń zwrócił uwagę, że najważniejszą rzeczą jest monitorowanie stanu fali i wałów. - Z godziny na godzinę przesuwamy swoje działania na miejsca, które były zalane, na odgruzowanie i pomoc mieszkańcom - dodał.

Awiżeń poinformował także o sześciu mobilnych ambulatoriach w województwie. - Na ten moment pierwszy pojedzie do Lądka Zdroju, aby udzielić pomocy medycznej mieszkańcom. To będą dwaj lekarze - powiedział.

Najtrudniejsza sytuacja jest w Marszowicach. Tam przez całą noc trwały prace nad umacnianiem wałów przeciwpowodziowych. Żołnierze WOT wraz z mieszkańcami układali nowe worki z piachem, zabezpieczając okolicę przed zalaniem.

"Prace idą zgodnie z planem, na miejsce sukcesywnie docierają kolejne dostawy piasku" - zapewniło biuro prasowe wrocławskiego ratusza.

Służby i mieszkańcy pracowali przy wałach całą noc Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu Nocna walka służb i mieszkańców nad umocnieniem wałów przeciwpowodziowych we Wrocławiu | Biuro prasowe urzędu miejskiego we Wrocławiu

Wrocław 19.09.2024 zdjęcia z godz. 8.00 Daniel Rudnicki/TVN24

Były dwa przesiąki na wałach

- Mamy dwa przesiąki na wale. Jeden został już naprawiony, drugi jest naprawiany. Pracują tu żołnierze, strażacy, ale także bardzo wielu Wrocławian bierze w tym udział. Z całego Wrocławia przyjechali tutaj ludzie i pracują, bronią Wrocławia - powiedział około godziny 2 w nocy Tomasz Sikora z urzędu miejskiego.

- Zarejestrowane zostały dwa przesiąki (w Dolinie Bystrzycy). Nie przelewanie się przez wały, ale po pewnym czasie wały przesiąkają. Zostały tutaj zadysponowane służby – powiedział około godziny 2 w nocy przebywający na miejscu prezydent Wrocławia Jacek Sutryk.

- Rozmawiałem przed chwilą z dowódcą tej operacji po stronie Państwowej Straży Pożarnej. Mówi, że mają sytuację pod kontrolą – dodał.

Jak powiedział dyżurny na stanowisku kierowania komendanta wojewódzkiego PSP we Wrocławiu, wały cały czas są uszczelniane. - Cały czas na bieżąco uszczelniamy, ale nie przeciekają. Pilnujemy tego - podkreślał dyżurny.

Odra we Wrocławiu 19.09.2024, zdjęcie z godz. 7.00 TVN24

Autorka/Autor:MR/tok

Źródło: tvn24.pl, PAP