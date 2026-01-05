Logo strona główna
Wrocław

Dziewięć zaniedbanych i wychudzonych psów w mieszkaniu. Policja szuka właściciela

Dziewięć zaniedbanych psów w mieszkaniu we Wrocławiu
Dziewięć zaniedbanych psów we wrocławskiej kamienicy
Źródło: TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu
Wrocławscy policjanci uratowali dziewięć skrajnie zaniedbanych psów z mieszkania w jednej z kamienic. Zwierzęta przebywały w fatalnych warunkach, bez jedzenia i opieki. Psy trafiły już do schroniska. Policja szuka właściciela zwierząt.

Policjanci z wrocławskiego Oddziału Prewencji zostali skierowaniu do jednej z kamienic znajdujących się na terenie miasta, gdzie na klatce schodowej wyczuwalny był fetor i słychać było głośne szczekanie psów.  Drzwi do mieszkania nikt nie otwierał, wtedy policjanci podjęli decyzję o wejściu do środka. Wewnątrz znajdowało się dziewięć wychudzonych i pogryzionych psów, przebywających w koszmarnych warunkach.

Dziewięć zaniedbanych psów w mieszkaniu we Wrocławiu
Dziewięć zaniedbanych psów w mieszkaniu we Wrocławiu
Źródło: KMP Wrocław

Na początku psy były nieufne, dlatego policjanci najpierw dali im jedzenie kupione z własnych pieniędzy. Dzięki temu zwierzęta się uspokoiły i można je było bezpiecznie wyprowadzić z mieszkania.

Zwierzęta trafiły do schroniska

"Funkcjonariusze, opiekując się psami, jednocześnie poinformowali schronisko dla zwierząt, które finalnie zajęło się nimi" - informuje wrocławska policja.

Zwierzęta były wychudzone
Zwierzęta były wychudzone
Źródło: KMP Wrocław

Zwierzęta trafiły pod opiekę TOZ Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

"Lekarz przebadał stado i podjął konieczne leczenie. Stan zwierząt stabilny, choć wymagają specjalnej uwagi, którą im poświęcimy. Jeden psiak, w najgorszym stanie, został w naszej izolatce. Pozostałe są bezpieczne w kwarantannie, skąd będą kontynuować podania leków" - informuje TOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt we Wrocławiu.

Policja szuka właściciela

W mieszkaniu nikogo nie zastano, dlatego policjanci z Komisariatu Wrocław-Rakowiec szukają właściciela psów. Zgodnie z aktualnymi przepisami znęcanie się nad zwierzętami zagrożone jest karą pozbawienia wolności do lat trzech, a w przypadku szczególnego okrucieństwa nawet do pięciu lat. 

Autorka/Autor: SK/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP Wrocław

