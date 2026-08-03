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Wrocław

Dziecko zmarło po zaniedbywaniu. Jest akt oskarżenia przeciwko matce

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Dziecko trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
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Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Do Sądu Okręgowego we Wrocławiu trafił akt oskarżenia przeciwko Bohdanie Y., która według prokuratury wraz z mężem miała znęcać się nad swoimi dziećmi. Śledczy zarzucają kobiecie między innymi skrajne zaniedbanie jednej z córek, co doprowadziło do ciężkiej choroby i śmierci dziewczynki.

Prokuratura oskarżyła Bohdanę Y. o znęcanie się psychiczne i fizyczne nad dziećmi oraz doprowadzenie do śmierci jednej z córek poprzez wielomiesięczne zaniedbania. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.

Jak przekazała prokuratura, Bohdana Y. miała wspólnie z mężem stosować wobec dzieci przemoc, między innymi krzyczeć na nie, uderzać je oraz zmuszać do wykonywania obowiązków nieadekwatnych do ich wieku.

Najpoważniejsze zarzuty dotyczą jednej z dziewczynek. Według śledczych, rodzice przez długi czas nie interesowali się jej stanem zdrowia, nie zapewniali odpowiedniej higieny i nie zaspokajali podstawowych potrzeb życiowych. Prokuratura zarzuca im także zbagatelizowanie przewlekłej choroby dziecka.

Dziewczynka zmarła w szpitalu

W ocenie śledczych zaniedbania doprowadziły do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu dziewczynki. Dziecko zmarło 2 kwietnia 2026 roku. Przyczyną śmierci była niewydolność wielonarządowa.

"Przestępstwa o które została oskarżona Bohdana Y. zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 5 albo karą dożywotniego pozbawienia wolności" - przekazał Jakub Dłubacz, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Jednocześnie prokuratura umorzyła postępowanie wobec drugiego podejrzanego, Ivana Y. Stało się tak z powodu jego śmierci.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
dzieckoakt oskarżenia
Svitlana Kucherenko
Svitlana Kucherenko
Dziennikarka tvn24.pl
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