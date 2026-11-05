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Wrocław

W Europie występuje bardzo rzadko. Jedna ukryła się między paczkami

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Pracownicy Amazonu znaleźli żołędnicę europejską w naczepie tira
Żołędnica europejska przyjechała ciężarówką z Francji 
Źródło wideo: Ekostraż
Źródło zdj. gł.: Ekostraż
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Żołędnica europejska, jeden z najrzadszych gryzoni w Europie, niespodziewanie pojawiła się we Wrocławiu. Samiczka ukryła się w ciężarówce jadącej z Francji. Trafiła do centrum logistycznego. Zwierzę przejęli specjaliści ze stowarzyszenia Ekostraż.

Nietypowe zgłoszenie wolontariusze Ekostraży z ośrodka rehabilitacji małych zwierząt chronionych odebrali w piątek.

- Skontaktowała się z nami pracownica z firmy Amazon z Wrocławia, która poinformowała, że w naczepie jednego z tirów, który wracał właśnie z Francji, znaleziono małe, urocze, przestraszone zwierzątko. Jak się okazało, była to żołędnica europejska, gatunek w naszej Europie Środkowej, w Polsce, praktycznie uznawany za wymarły. Żołędnica była przestraszona, ale w stanie bardzo dobrym. Jest w znakomitej formie, ma też bardzo dobry apetyt - powiedziała Marta Zienkiewicz ze stowarzyszenia Ekostraż we Wrocławiu.

Żołędnica europejska przyjechała ciężarówką z Francji
Żołędnica europejska przyjechała ciężarówką z Francji
Źródło zdjęcia: Ekostraż

Zwierzę na kwarantannie

Gryzoń jest w izolacji w ośrodku rehabilitacji małych zwierząt chronionych.

- Jesteśmy w ciągłym kontakcie i konsultujemy się z profesorem Mirosławem Jurczyszynem, znakomitym znawcą popielic, żołędnic. Co będzie z nią dalej? Tu już polegamy na zdaniu pana profesora, bo jego decyzja bedzie najważniejsza. Zobaczymy, czy wróci do siebie, czy raczej podzieli los innej żołędnicy, która w ubiegłym roku też przyjechała jako pasażerka na gapę. W tej chwili jest w ZOO w Poznaniu - powiedziała Eliza Ove z Ekostraży.

Zwierzęciem zajęli się specjaliści z ośrodka rehabilitacji małych zwierząt chronionych
Źródło: TVN24

Jeden z najrzadszych gryzoni

Żołędnica europejska występuje między innymi we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. W Polsce jedynym znanym miejscem, w którym widziano gryzonia jest Babiogórski Park Narodowy w województwie małopolskim, przy granicy ze Słowacją.

Żołędnica żyje od trzech do pięciu lat. Jej naturalnymi wrogami są sowy i inne ptaki drapieżne. Jest pod ochroną. W polskiej czerwonej księdze zwierząt jest wpisana jako gatunek krytycznie zagrożony.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
zwierzętazwierzęta w mieścieochrona przyrody
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