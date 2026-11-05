W Europie występuje bardzo rzadko. Jedna ukryła się między paczkami
Nietypowe zgłoszenie wolontariusze Ekostraży z ośrodka rehabilitacji małych zwierząt chronionych odebrali w piątek.
- Skontaktowała się z nami pracownica z firmy Amazon z Wrocławia, która poinformowała, że w naczepie jednego z tirów, który wracał właśnie z Francji, znaleziono małe, urocze, przestraszone zwierzątko. Jak się okazało, była to żołędnica europejska, gatunek w naszej Europie Środkowej, w Polsce, praktycznie uznawany za wymarły. Żołędnica była przestraszona, ale w stanie bardzo dobrym. Jest w znakomitej formie, ma też bardzo dobry apetyt - powiedziała Marta Zienkiewicz ze stowarzyszenia Ekostraż we Wrocławiu.
Zwierzę na kwarantannie
Gryzoń jest w izolacji w ośrodku rehabilitacji małych zwierząt chronionych.
- Jesteśmy w ciągłym kontakcie i konsultujemy się z profesorem Mirosławem Jurczyszynem, znakomitym znawcą popielic, żołędnic. Co będzie z nią dalej? Tu już polegamy na zdaniu pana profesora, bo jego decyzja bedzie najważniejsza. Zobaczymy, czy wróci do siebie, czy raczej podzieli los innej żołędnicy, która w ubiegłym roku też przyjechała jako pasażerka na gapę. W tej chwili jest w ZOO w Poznaniu - powiedziała Eliza Ove z Ekostraży.
Jeden z najrzadszych gryzoni
Żołędnica europejska występuje między innymi we Francji, Hiszpanii, Niemczech i Włoszech. W Polsce jedynym znanym miejscem, w którym widziano gryzonia jest Babiogórski Park Narodowy w województwie małopolskim, przy granicy ze Słowacją.
Żołędnica żyje od trzech do pięciu lat. Jej naturalnymi wrogami są sowy i inne ptaki drapieżne. Jest pod ochroną. W polskiej czerwonej księdze zwierząt jest wpisana jako gatunek krytycznie zagrożony.