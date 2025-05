Cofając, śmiertelnie potrącił mężczyznę

Wrocław (woj. dolnośląskie) Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Dowiedz się więcej

Tragiczny wypadek we Wrocławiu. 22-letni kierowca busa podczas cofania nie zauważył stojącego za pojazdem mężczyzny i potrącił go.

Do zdarzenia doszło w środę, 21 maja około godziny 11 na terenie złomowiska przy ulicy Wilczyckiej we Wrocławiu.

- 22-latek, cofając busem, nie zauważył mężczyzny znajdującego się za pojazdem - prawdopodobnie w martwym punkcie - i śmiertelnie go potrącił. Na miejscu pracowali prokurator, grupa dochodzeniowo-śledcza oraz technik kryminalistyki. Kierowcy została pobrana krew do badań. Najprawdopodobniej mamy do czynienia z nieszczęśliwym wypadkiem - poinformował komisarz Wojciech Jabłoński, oficer prasowy wrocławskiej policji.

Policja wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia.

Dowiedz się więcej: TVN24 Na żywo