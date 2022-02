Były ksiądz Jacek M. ponownie stanie przed sądem za obrażanie uczestników Marszu Równości

Sąd drugiej instancji skierował do ponownego rozpatrzenia sprawę obrażania przez Jacka M. osób uczestniczących we wrocławskim Marszu Równości w 2018 roku. Wcześniej sąd pierwszej instancji uniewinnił byłego księdza, uznając, że osoby nieheteronormatywne nie mogą być uznawane za grupę, a tym samym nie mogą być podmiotem prywatnego aktu oskarżenia.

"Przyglądnijcie się gębom tych zboczeńców!", "Nie możemy pozwalać na to by pedalstwo, pedofilia, szerzyły się w naszym polskim mieście!", "To są potencjalni nosiciele HIV, to są ludzi, którzy są zagrożeniem", "Wrocław wolny od pedałów" - to tylko niektóre z okrzyków M. Wtórowały mu inne osoby.