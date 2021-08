Antyszczepionkowe hasła na murze kościoła i wiacie przystankowej. Jest nagroda za wskazanie sprawcy

Dzień przed zapowiadanym przyjazdem "szczepciobusa" pod kościół we wrocławskiej Leśnicy, na murze świątyni i pobliskiej wiacie przystankowej pojawiły się hasła szkalujące proszczepienną akcję wrocławskiego Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego. Prezes spółki zwrócił się do policji i straży miejskiej o ochronę w miejscach, gdzie stanie autobus ze szczepionkami. I wyznacza nagrodę za pomoc w znalezieniu wandala.

"Szczepciobus" wyjechał na ulice Wrocławia na początku lipca. Specjalnie oznakowany autobus MPK, przystosowany do roli mobilnego punktu szczepień, przez ostatni miesiąc odwiedził różne części miasta, dając okazję setkom wrocławian do łatwego i szybkiego zaszczepienia się po sąsiedzku.

Napisy na wiacie i murze

W ostatni weekend "szczepciobus" udał się przed parafię we wrocławskiej Leśnicy. Tak jak zwykle, przyjazd był zapowiedziany. Informacja o możliwości zaszczepienia pojawiła się w internecie, w okolicy porozwieszano również kartki informujące o akcji.

Na przystanku pojawił się m.in. napis "BESTIOBUS". Czytając inne napisy, trudno rozszyfrować, o co mogło chodzić autorowi.

- To nie pierwsze takie przejawy agresji. Jeszcze w lipcu w miejscach szczepień mobilnego punktu pojawiały się pojedyncze osoby, które rzucały w stronę lekarzy nienawistne hasła. Na szczęście nie doszło wtedy do agresji fizycznej - dodaje Naskręski.

Apel do policji

W związku z narastającym niepokojem prezes MPK zwrócił się do komendantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Straży Miejskiej o "cykliczną obecność prewencyjną" w miejscach, w których stanie "szczepciobus". Ma to - według prezesa - zapobiec ewentualnym aktom agresji w przyszłości.