W internecie chwalił zabójstwo policjantów. Stanie przed sądem

27-letni Szymon K., mieszkaniec Krakowa został oskarżony o to, że w dniu 6 grudnia 2023 roku pochwalał zabójstwo dwóch funkcjonariuszy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna.

Do zdarzenia doszło 1 grudnia 2023 roku we Wrocławiu. Maksymilian F. podczas transportu z komisariatu do policyjnego aresztu wyjął broń i oddał strzały w kierunku dwóch funkcjonariuszy, którzy z nim jechali. Jak się okazało, mężczyzna cały czas miał przy sobie broń. Ani podczas zatrzymania, ani w komisariacie nikt nie zorientował się, że ją posiada. Strzały oddane w kierunku policjantów okazały się śmiertelne.

Według prokuratury, Szymon K. opublikował komentarz na portalu społecznościowym Facebook pod filmem wideo zamieszczonym na profilu PMF - społeczności policyjnej. Nagranie przedstawiało uroczystość upamiętniającą funkcjonariuszy.

Komentarz po śmierci policjantów

"Napisał komentarz o treści 'Śmierć policyjne k (…) szkoda że jaki nie jednego dzieciaka zabiliście to tego tak nie świętowaliście żeby wasze rodziny miały ciężko a tym k (…) których już z nami nie ma niech im ziemia będzie ciężka'" (pisownia oryginalna - red.) - poinformowała w komunikacie Karolina Stocka-Mycek, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej we Wrocławiu.

Szymonowi K. zarzucono publiczne pochwalanie przestępstwa. Grozi mu grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Prokurator zdecydował również o wyłączeniu z głównego postępowania materiałów dotyczących ponad 30 innych przypadków publikowania treści, które mogą stanowić pochwałę zabójstwa z 1 grudnia. W tym zakresie zaplanowano dalsze czynności procesowe.

