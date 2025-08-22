Podczas ucieczki skoczył do Odry, wyciągnęli go w ostatniej chwili

Ucieczka przez Odrę zakończona akcją ratunkową Źródło: Dolnośląskie WOPR

Do zdarzenia doszło w piątek o godzinie 9:42 w okolicach Kładki Zwierzynieckiej we Wrocławiu. Wrocławscy policjanci otrzymali zgłoszenie o kradzieży roweru. Wraz z pokrzywdzonym ruszyli w teren, by sprawdzić, czy sprawca nie znajduje się w okolicy.

- W pewnym momencie pokrzywdzony zauważył swój rower i mężczyznę. Kiedy policjanci postanowili go zatrzymać, zaczął uciekać i skoczył w ubraniu do Odry, chcąc przepłynąć na drugi brzeg - przekazał kom. Wojciech Jabłoński, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu.

Funkcjonariusze Komisariatu Wodnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu wezwali ratowników WOPR.

Ucieczka zakończona skokiem do Odry

"36-latek był wyczerpany, został wyciągnięty z wody w ostatniej chwili" - informuje Dolnośląskie WOPR.

Na przystani ratownicy udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Do czasu przyjazdu karetki przebywał w samochodzie WOPR. Okazało się, że nie wymaga hospitalizacji i został przekazany policji.

- Mężczyzna usłyszy zarzut dotyczący kradzieży roweru - wyjaśnia Jabłoński.

