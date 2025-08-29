Logo strona główna
Subskrybuj
TVN24+
Na żywo
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Wybory 2025
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Wrocław

Ukradł auto z warsztatu i spowodował kolizję po alkoholu

Zatrzymany 35-latek
Wałbrzych
Pijany 35-latek z Wałbrzycha, mimo dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów, spowodował kolizję i uciekł z miejsca zdarzenia. Jak się okazało, wcześniej bezprawnie zabrał auto z zakładu mechanicznego, w którym dorabiał. Został zatrzymany przez policję i objęty dozorem.

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 sierpnia około godziny 21 przy ul. Wańkowicza w Wałbrzychu. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że pijany kierujący samochodem osobowym uderzył w zaparkowany pojazd, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Wysłany na miejsce patrol zatrzymał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. "Od zatrzymanego wyczuwalna była silna woń alkoholu, miał on bełkotliwą mowę i problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie alkomatem wykazało, że 35-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna przyznał, że kierował pojazdem i spowodował kolizję" - informuje podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Zatrzymany 35-latek
Zatrzymany 35-latek
Źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodatkowo okazało się, że 35-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że tego samego dnia wałbrzyszanin, bez zgody właściciela, zabrał samochód z zakładu mechanicznego, w którym okazjonalnie pracował. Ostatecznie porzucił uszkodzony samochód po kolizji na ulicy.

Zarzuty i policyjny dozór

35-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie dożywotniego zakazu sądowego. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Mężczyźnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za krótkotrwałe użycie pojazdu może trafić do więzienia nawet na 8 lat.

TVN24 HD
Dowiedz się więcej:

TVN24 HD

Na żywo

Autorka/Autor: SK/PKoz

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: KMP w Wałbrzychu

Udostępnij:
TAGI:
WałbrzychDolnośląskie
Czytaj także:
Donald Trump
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Michał Sznajder
Donald Trump
Obowiązywała prawie 90 lat. Trump zniósł "śmiertelną lukę prawną"
BIZNES
Mężczyzna próbował zatrzymać pociąg
Stanął na torowisku, bo chciał zatrzymać pociąg i do niego wsiąść
Katowice
Energia z Bogdanki "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
FAŁSZEnergia z "Bogdanki" jest "najtańsza ze wszystkich"? Co myli poseł PiS
Michał Istel
imageTitle
Nowy selekcjoner ogłosił pierwsze powołania
EUROSPORT
F-16
PILNEDowództwo Generalne: do odwołania zakaz wykonywania na F-16 innych lotów niż bojowe
Opuszczona flaga państwowa przed ratuszem w Radomiu
Radom w żałobie. Opuszczona flaga, odwołane imprezy
WARSZAWA
Mężczyźnie grozi 20 lat pozbawienia wolności
Podszedł i bez powodu zadał cios. 23-latek stracił wzrok
Poznań
Były dyrektor Instytutu Pileckiego prof. Krzysztof Ruchniewicz
Dyrektor Instytutu Pileckiego odwołany
imageTitle
Człowiek stworzony na takie turnieje. Ponitka znów włączył dodatkowe moce
EUROSPORT
kremowe ciastka klonowe
Ciastka wycofane. Ostrzeżenie
BIZNES
Powodów pracoholizmu jest kilka – dopiero po ich zbadaniu można próbować terapii
Co piąty Polak to pracoholik. "Człowiek jedzie i nawet nie wie, kiedy wypadł z zakrętu"
Zdrowie
Karol Nawrocki
Prezydent zawetował nowelizację lex Kamilek
Wstrzymali egzamin i pomogli nieprzytomnemu kierowcy
Zauważył nieprzytomnego mężczyznę, wstrzymał egzamin i ruszył w pomocą
Trójmiasto
Burza
Gdzie jest burza? Tu pogoda mocno się
METEO
Niemowlę trafiło do szpitala (zdjęcie ilustracyjne)
Owinęła noworodka w koc i umieściła na półce szafki na ubrania
Lubuskie
Sławomir Mentzen
Morawiecki słuchał Mentzena i "nie wierzył własnym uszom"
Zginęły trzy osoby
Koszmarny wypadek pod Krakowem. Trzy osoby spłonęły. Ponad 100 km/h na wąskiej drodze
Kraków
Strażnik miejski (zdjęcie ilustracyjne)
Wyjął nóż i groził śmiercią strażnikowi
WARSZAWA
Trzy tygrysice amurskie urodziły się w opolskim zoo
Trzy młode tygrysice amurskie przyszły na świat w opolskim zoo
Opole
shutterstock_2279231855
Najważniejsze liczby budżetu na 2026 rok
BIZNES
Policjanci zatrzymali poszukiwanego listem gończym
Chciał uniknąć powrotu do więzienia, zatrzymali go w pociągu
WARSZAWA
Przejazd Warszawskiej Masy Krytycznej
Rowerzyści i deskorolkarze wyjadą na ulice. Dwie nocne imprezy
WARSZAWA
imageTitle
W akcji Sabalenka i Alcaraz. Plan transmisji 6. dnia US Open
EUROSPORT
Wiec po tragicznej strzelaninie w katolickiej szkole w Minneapolis
"Myślała, że zginie wraz ze swoimi przyjaciółmi"
Świat
62-letni motocyklista zginął na miejscu
Uderzył w przepust drogowy, motocyklista nie żyje
WARSZAWA
imageTitle
Niespodziewanie przegrał i zaatakował rywala. "Pożałuje swoich słów"
EUROSPORT
Akcja ratunkowa na Zakrzówku
Wszedł na 10-metrową skałę i nie umiał zejść
Kraków
Miejsce katastrofy F-16 na terenie 42. Bazy Lotnictwa Szkolnego w Radomiu
Prokuratorzy i biegli badają miejsce katastrofy F-16
WARSZAWA
Katastrofa Mysliwca F-16 Tiger Demo Team - Air Show 2025 w Radomiu
Nowe nagranie katastrofy F-16 w Radomiu
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica