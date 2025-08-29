Wałbrzych

Do zdarzenia doszło w niedzielę, 26 sierpnia około godziny 21 przy ul. Wańkowicza w Wałbrzychu. Dyżurny otrzymał zgłoszenie o tym, że pijany kierujący samochodem osobowym uderzył w zaparkowany pojazd, a następnie uciekł z miejsca zdarzenia. Wysłany na miejsce patrol zatrzymał mężczyznę odpowiadającego rysopisowi. "Od zatrzymanego wyczuwalna była silna woń alkoholu, miał on bełkotliwą mowę i problemy z utrzymaniem równowagi. Badanie alkomatem wykazało, że 35-latek miał w organizmie ponad 2,7 promila alkoholu. Mężczyzna przyznał, że kierował pojazdem i spowodował kolizję" - informuje podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Zatrzymany 35-latek Źródło: KMP w Wałbrzychu

Dodatkowo okazało się, że 35-latek posiada dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Funkcjonariuszom udało się ustalić, że tego samego dnia wałbrzyszanin, bez zgody właściciela, zabrał samochód z zakładu mechanicznego, w którym okazjonalnie pracował. Ostatecznie porzucił uszkodzony samochód po kolizji na ulicy.

Zarzuty i policyjny dozór

35-latek został zatrzymany i osadzony w policyjnej celi. Mężczyzna usłyszał zarzuty krótkotrwałego użycia pojazdu oraz kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości i złamanie dożywotniego zakazu sądowego. Zastosowano wobec niego dozór policyjny. Mężczyźnie za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości oraz złamanie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności, a za krótkotrwałe użycie pojazdu może trafić do więzienia nawet na 8 lat.