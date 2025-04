Oszukali starszą kobietę, wpadli tuż po odebraniu pieniędzy

Wałbrzych Źródło: Google Earth

Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu prowadzi postępowanie w sprawie dwóch mężczyzn podejrzanych o wyłudzenie 80 tysięcy złotych metodą "na wnuczka". Wobec jednego z nich zastosowano policyjny dozór.

Funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali dwóch mężczyzn podejrzanych o dokonanie oszustwa.

- Zatrzymani to dwaj młodzi mężczyźni, mieszkańcy województwa śląskiego. Według ustaleń śledczych, działając wspólnie i w porozumieniu z osobą trzecią, podali się za funkcjonariuszy policji i telefonicznie wprowadzili w błąd 91-letnią mieszkankę Wałbrzycha. Podszywając się pod członka rodziny i sugerując, że doszło do poważnego wypadku drogowego, doprowadzili seniorkę do przekazania gotówki w kwocie blisko 80 000 złotych - podaje Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

Zatrzymano ich bezpośrednio po zdarzeniu, a pieniądze odzyskano. Śledczym udało się znaleźć telefony komórkowe oraz kartę SIM, które mogły służyć do popełniania przestępstw.

Oszustwo na wnuczka. Jak działają oszuści? Źródło: policja

Policyjny dozór

Podejrzani przyznali się do zarzucanych im czynów.

- Wobec jednego z nich zastosowano policyjny dozór, natomiast wobec drugiego skierowano wniosek o tymczasowe aresztowanie, który nie został uwzględniony przez sąd. Prokuratura Rejonowa przygotowuje zażalenie na to postanowienie - dodaje policjant.

Policja ostrzega przed oszustwami "na wnuczka" i "na policjanta" Źródło: KRP V

