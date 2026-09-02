Bójka na stacji paliw. Wśród uczestników byli policjanci, odwołano komendanta
W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę, do której doszło na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Na filmie widać szarpiących się mężczyzn, których próbuje rozdzielić kobieta. W tle słychać wulgaryzmy. W pewnym momencie na miejsce przybiega kolejna osoba z pałką teleskopową i uderza nią jednego z uczestników zajścia.
O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Choć nagranie pojawiło się na koncie parodystycznym, to sytuacja miała miejsce, co potwierdza policja.
"Opublikowany w sieci film stanowi jedynie fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i ponieważ wstępne ustalenia potwierdzają, że brali w niej udział funkcjonariusze Policji, w tym jeden pełniący funkcję kierowniczą - sprawa wymaga kompleksowego wyjaśnienia" - przekazał asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.
"Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez wydział kontroli, których celem jest m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i do czasu ich zakończenia. To wszystkie możliwe do przekazania informacje" - dodał Dutkowiak.
Odwołano komendanta
W środę po godzinie 12 dolnośląska policja opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wynikach kontroli.
"Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu, który nadal prowadzi czynności w tej sprawie, w tym związane z udziałem w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego, dały już podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych" - czytamy.
Prokuratura sprawdza okoliczności zdarzenia
Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Jak poinformował Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, po medialnych doniesieniach i publikacji nagrania śledczy podjęli z urzędu czynności sprawdzające.
Rzecznik przekazał, że dotyczą one zdarzenia z 31 sierpnia 2026 roku na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Z opublikowanego w internecie nagrania wynikało, że mogło dojść do bójki lub pobicia pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce do tankowania, a także do uszkodzenia jednego z pojazdów.
"Wśród uczestników zdarzenia byli funkcjonariusze Policji. Zwrócono się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydziału Kontroli, Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu i Biura Spraw Wewnętrznych Policji o przekazanie dotychczas zebranych informacji, zabezpieczonego zapisu monitoringu terenu zdarzenia oraz danych osób uczestniczących w zdarzeniu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja co do wszczęcia śledztwa" - poinformował Mariusz Pindera.