Wrocław Bójka na stacji paliw. Wśród uczestników byli policjanci, odwołano komendanta Svitlana Kucherenko |

Od 1 września ceny paliw w górę Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: X Mario Jakiśtam

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W sieci pojawiło się nagranie przedstawiające bójkę, do której doszło na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Na filmie widać szarpiących się mężczyzn, których próbuje rozdzielić kobieta. W tle słychać wulgaryzmy. W pewnym momencie na miejsce przybiega kolejna osoba z pałką teleskopową i uderza nią jednego z uczestników zajścia.

O komentarz w tej sprawie poprosiliśmy Komendę Wojewódzką Policji we Wrocławiu. Choć nagranie pojawiło się na koncie parodystycznym, to sytuacja miała miejsce, co potwierdza policja.

"Opublikowany w sieci film stanowi jedynie fragment sytuacji mającej miejsce na terenie jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu i ponieważ wstępne ustalenia potwierdzają, że brali w niej udział funkcjonariusze Policji, w tym jeden pełniący funkcję kierowniczą - sprawa wymaga kompleksowego wyjaśnienia" - przekazał asp. szt. Łukasz Dutkowiak, rzecznik prasowy dolnośląskiej policji.

Bójka na stacji paliw w Wałbrzychu Źródło zdjęcia: X Mario Jakiśtam

"Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu zgodnie z obowiązującymi procedurami zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających przez wydział kontroli, których celem jest m.in. szczegółowe odtworzenie przebiegu zdarzenia i do czasu ich zakończenia. To wszystkie możliwe do przekazania informacje" - dodał Dutkowiak.

Odwołano komendanta

W środę po godzinie 12 dolnośląska policja opublikowała komunikat, w którym poinformowała o wynikach kontroli.

"Wydziału Kontroli KWP we Wrocławiu, który nadal prowadzi czynności w tej sprawie, w tym związane z udziałem w zdarzeniu policjanta z powiatu wałbrzyskiego, dały już podstawę do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w stosunku do funkcjonariusza pełniącego obowiązki na stanowisku Komendanta Miejskiego Policji w Jeleniej Górze. Decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu został on dziś odwołany z dotychczas zajmowanego stanowiska i przeniesiony do dyspozycji KWP we Wrocławiu, a także zawieszony w czynnościach służbowych" - czytamy.

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Prokuratura sprawdza okoliczności zdarzenia

Sprawą zajęła się również Prokuratura Rejonowa w Wałbrzychu. Jak poinformował Mariusz Pindera, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, po medialnych doniesieniach i publikacji nagrania śledczy podjęli z urzędu czynności sprawdzające.

Rzecznik przekazał, że dotyczą one zdarzenia z 31 sierpnia 2026 roku na jednej ze stacji paliw w Wałbrzychu. Z opublikowanego w internecie nagrania wynikało, że mogło dojść do bójki lub pobicia pomiędzy osobami oczekującymi w kolejce do tankowania, a także do uszkodzenia jednego z pojazdów.

"Wśród uczestników zdarzenia byli funkcjonariusze Policji. Zwrócono się do Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wydziału Kontroli, Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu i Biura Spraw Wewnętrznych Policji o przekazanie dotychczas zebranych informacji, zabezpieczonego zapisu monitoringu terenu zdarzenia oraz danych osób uczestniczących w zdarzeniu. W najbliższym czasie zostanie podjęta decyzja co do wszczęcia śledztwa" - poinformował Mariusz Pindera.