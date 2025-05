Pijana jazda nastolatków. Wpadli dzięki własnej transmisji

Do zdarzenie doszło w powiecie wałbrzyskim Źródło: Google Earth

W Unisławiu Śląskim (woj. dolnośląskie) nastolatkowie pochwalili się jazdą samochodem po alkoholu. Jeden z widzów zadzwonił na policję. Funkcjonariusze znaleźli porzucone audi bez tablic rejestracyjnych. W pobliżu znajdowali się czterej nieletni, w tym 15-latek, który prowadził auto.

Do zdarzenia doszło w środę po godzinie 17 w Unisławiu Śląskim. Dyżurny Komisariatu Policji w Boguszowie-Gorcach odebrał zgłoszenie o transmisji internetowej, podczas której grupa nastolatków relacjonuje przejażdżkę samochodem, jednocześnie chwaląc się piciem alkoholu.

Pod wskazanym adresem nieletnich nie było, dlatego funkcjonariusze ponownie skontaktowali się z osobą zgłaszającą, która przekazała zapis prowadzonej na żywo relacji. Dzięki analizie nagrania policjanci ustalili, że nieletni wjechali na drogi leśne w pobliżu.

Nieletni kierowca miał ponad pół promila

- Funkcjonariusze udali się we wskazany rejon i tam odnaleźli porzucony poza drogą publiczną samochód marki Audi, pozbawiony tablic rejestracyjnych. W pobliżu znajdowało się czterech nieletnich chłopców, w tym 15-latek, który - jak się później okazało - kierował pojazdem pod wpływem alkoholu, w jego organizmie stwierdzono ponad pół promila alkoholu - informuje podkom. Agnieszka Głowacka-Kijek z Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Na miejsce wezwano opiekunów, w obecności których chłopcy zostali przesłuchani. Sprawa została przekazana do sądu rodzinnego, który zajmie się oceną ich zachowania. - Nieletni kierowca, który prowadził pojazd w stanie nietrzeźwości, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności przez sąd rodzinny - w grę wchodzi m.in. nadzór kuratora, zastosowanie środka wychowawczego lub umieszczenie w ośrodku wychowawczym. Także pozostali nieletni, którzy spożywali alkohol, muszą liczyć się z konsekwencjami prawnymi. Sąd może wobec nich orzec środki wychowawcze lub zobowiązać rodziców do wzmożonego nadzoru - dodaje policjantka.

