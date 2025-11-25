Medycy udzielali mu pomocy. "Stał się wyjątkowo agresywny"

Do zdarzenia doszło 22 listopada w godzinach porannych na szpitalnym oddziale ratunkowym w Trzebnicy. Policjanci otrzymali zgłoszenie dotyczące nietrzeźwego mężczyzny, który miał być agresywny wobec personelu medycznego.
"24-letni mieszkaniec powiatu milickiego w nocy został przywieziony karetką do szpitala. Kiedy personel medyczny oraz ratownicy udzielali mu pomocy, stał się wyjątkowo agresywny i wulgarny. Mężczyzna kierował wobec nich groźby pozbawienia zdrowia i życia, krzycząc, że spali szpital. Jednocześnie podczas wykonywania czynności, pacjent naruszył nietykalność cielesną dwóch ratowników medycznych, uderzając ich w twarz oraz kopiąc po całym ciele" - informuje w komunikacie Komenda Powiatowa Policji w Trzebnicy.
Zarzuty i policyjny dozór
Mężczyzna został zatrzymany. Usłyszał zarzuty - kierowania gróźb karalnych oraz naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych. Prokurator objął 24-latka dozorem policyjnym. Teraz grozi mu do trzech lat więzienia.
Autorka/Autor: SK/ tam
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Trzebnicy