18-latek planował zamach terrorystyczny. Wzorował się na Osamie Bin Ladenie

O skierowaniu do sądu aktu oskarżenia przeciwko mężczyźnie planującemu zamach terrorystyczny na policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Ząbkowicach Śląskich poinformował dział prasowy Prokuratury Krajowej. Śledztwo było prowadzone wspólnie z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Prokurator z dolnośląskiego wydziału przestępczości zorganizowanej Prokuratury Krajowej zarzucił oskarżonemu 18-latkowi udział w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Kolejne zarzuty dotyczą planowania przy użyciu materiałów wybuchowych przeprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu wielkich rozmiarów. Grozi mu kara do 8 lat pozbawienia wolności. Akt oskarżenia został skierowany do Sądu Okręgowego w Świdnicy.

18-latek został tymczasowo aresztowany

Mężczyznę zatrzymali funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wojskowego na terenie woj. dolnośląskiego 16 czerwca. Zatrzymany to mieszkaniec gminy Ciepłowody, oddalonej około 20 kilometrów od Ząbkowic Śląskich (woj. dolnośląskie). Gdy miał 16 lat, wyjechał z rodziną do jednego z krajów Beneluksu.

Po powrocie do Polski przez internet nawiązywał kontakty z członkami Państwa Islamskiego. Na grupach rozmawiał z innymi bojownikami i zbierał informacje, jak przygotować się do zamachu.

Na teorii się nie skończyło. Jak ustalili śledczy, 18-latek zbierał półprodukty do wykonania pasa szahida. Pas to prowizoryczny ładunek, wypełniony nie tylko materiałem wybuchowym. Naszpikowany jest też często ostrymi kawałkami metalu, tak, by poranić i zabić jak najwięcej ofiar.