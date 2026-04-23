Wrocław Zabili psa, używając siekiery i kantówki. Usłyszeli zarzuty

Do zdarzenia doszło w powiecie strzeleckim

We wtorek, 21 kwietnia, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie odebrał zgłoszenie od mieszkanki powiatu, zaniepokojonej zaginięciem psa należącego do jej syna. Na terenie powiatu strzelińskiego funkcjonariusze znaleźli zdemolowaną budę oraz zakrwawioną siekierę.

W toku postępowania śledczy zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze sprawą, a potem odnaleźli zwierzę.

Brutalne zabicie psa

"Charakter i rozległość obrażeń wskazywały, że pies był wielokrotnie uderzany w głowę twardymi narzędziami, co doprowadziło do jego śmierci. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, zadając zwierzęciu liczne ciosy przy użyciu siekiery oraz drewnianej kantówki" - informuje policja w Strzelinie.

Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty

Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.

