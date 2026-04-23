Zabili psa, używając siekiery i kantówki. Usłyszeli zarzuty
We wtorek, 21 kwietnia, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie odebrał zgłoszenie od mieszkanki powiatu, zaniepokojonej zaginięciem psa należącego do jej syna. Na terenie powiatu strzelińskiego funkcjonariusze znaleźli zdemolowaną budę oraz zakrwawioną siekierę.
W toku postępowania śledczy zatrzymali dwóch mężczyzn mogących mieć związek ze sprawą, a potem odnaleźli zwierzę.
Brutalne zabicie psa
"Charakter i rozległość obrażeń wskazywały, że pies był wielokrotnie uderzany w głowę twardymi narzędziami, co doprowadziło do jego śmierci. Z ustaleń śledczych wynika, że sprawcy działali wspólnie i w porozumieniu, zadając zwierzęciu liczne ciosy przy użyciu siekiery oraz drewnianej kantówki" - informuje policja w Strzelinie.
Dwaj mężczyźni usłyszeli zarzuty
Obaj mężczyźni usłyszeli zarzuty znęcania się nad zwierzęciem ze szczególnym okrucieństwem. Prokurator zastosował wobec nich środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji. Grozi im kara do 5 lat pozbawienia wolności.
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Strzelinie