Wrocław Pożar był olbrzymi, akcja trwała dobę. Zatrzymali podejrzanego o podpalenie

43-latek jest podejrzany o spowodowanie pożaru na terenie nieczynnego składowiska odpadów i opuszczonych budynków w Strzegomiu Źródło wideo: KWP Wrocław Źródło zdj. gł.: KW PSP we Wrocławiu

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Rzeczniczka policji w Świdnicy asp. Magdalena Ząbek poinformowała w piątek, że policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru wszczęto tuż po zdarzeniu, a podejrzany o podpalenie został ujęty dwa dni później.

To 43-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego.

Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy zarzuty podpalenia nielegalnego składowiska odpadów – przekazała prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.

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Areszt

Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.

Pożar, który wybuchł 11 lipca przy ul. Kolejowej w Strzegomiu, objął teren nieczynnego składowiska odpadów, na którym znajdować się mogło nawet około 100 tysięcy ton odpadów, Ogień trawił też opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawne budynki warsztatowe i dawną wagonownię.

Pożar w Strzegomiu Źródło zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu

Pożar w Strzegomiu Źródło zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu

Źródło: Google Maps