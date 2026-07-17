Pożar był olbrzymi, akcja trwała dobę. Zatrzymali podejrzanego o podpalenie
Rzeczniczka policji w Świdnicy asp. Magdalena Ząbek poinformowała w piątek, że policyjne dochodzenie w sprawie przyczyn pożaru wszczęto tuż po zdarzeniu, a podejrzany o podpalenie został ujęty dwa dni później.
To 43-letni mieszkaniec powiatu świdnickiego.
Mężczyzna usłyszał w Prokuraturze Rejonowej w Świdnicy zarzuty podpalenia nielegalnego składowiska odpadów – przekazała prokurator Małgorzata Czajkowska z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy.
Areszt
Sąd uwzględnił wniosek prokuratury i zgodził się na aresztowanie podejrzanego na trzy miesiące. Grozi mu 10 lat więzienia.
Pożar, który wybuchł 11 lipca przy ul. Kolejowej w Strzegomiu, objął teren nieczynnego składowiska odpadów, na którym znajdować się mogło nawet około 100 tysięcy ton odpadów, Ogień trawił też opuszczone obiekty poprzemysłowe, w tym dawne budynki warsztatowe i dawną wagonownię.