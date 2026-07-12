Duży pożar na Dolnym Śląsku. Apel strażaków do mieszkańców
W sobotę w godzinach wieczornych służby otrzymały zgłoszenie o pożarze nieużytkowanego obiektu kolejowego oraz sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych przy ulicy Kolejowej w Strzegomiu.
- W kulminacyjnym momencie akcji w działania zaangażowanych było 37 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownicze oraz Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP - przekazała Katarzyna Bagniuk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.
Strażakom udało się opanować pożar, jednak w pobliżu może występować zadymienie. Stąd też pojawił się apel do mieszkańców o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie miejsca pożaru.
W pożarze nikt nie ucierpiał.
Źródło: tvn24.pl