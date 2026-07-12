Wrocław Duży pożar na Dolnym Śląsku. Apel strażaków do mieszkańców Michał Malinowski |

Pożar w Strzegomiu Źródło wideo: KW PSP we Wrocławiu Źródło zdj. gł.: KW PSP we Wrocławiu

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W sobotę w godzinach wieczornych służby otrzymały zgłoszenie o pożarze nieużytkowanego obiektu kolejowego oraz sprasowanych odpadów z tworzyw sztucznych przy ulicy Kolejowej w Strzegomiu.

- W kulminacyjnym momencie akcji w działania zaangażowanych było 37 zastępów Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej, w tym specjalistyczne grupy ratownicze oraz Grupa Operacyjna Komendanta Wojewódzkiego PSP - przekazała Katarzyna Bagniuk z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej we Wrocławiu.

Pożar w Strzegomiu Źródło zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu

Strażakom udało się opanować pożar, jednak w pobliżu może występować zadymienie. Stąd też pojawił się apel do mieszkańców o nieotwieranie okien i ograniczenie przebywania na zewnątrz w rejonie miejsca pożaru.

Pożar w Strzegomiu Źródło zdjęcia: KW PSP we Wrocławiu

W pożarze nikt nie ucierpiał.