Nowy most w Stroniu Śląskim otwarty. Poprzedni zniszczyła powódź

Most na Białej Lądeckiej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 392 w Stroniu Śląskim został zniszczony podczas powodzi we wrześniu 2024 roku. Od stycznia br. funkcjonowała tam tymczasowa przeprawa, która została postawiona przez wojsko. W poniedziałek, 1 grudnia, otwarto odbudowany most.

Marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz podczas konferencji na nowym moście podkreślił, że jego budowę udało się ukończyć cztery miesiące przed zakładanym terminem. - Konstrukcja tego mostu uwzględnia uwarunkowania powodziowe, to most jednoprzęsłowy z maksymalnie powiększonym światłem prześwitu w korycie Białej Lądeckiej - mówił marszałek.

Nowy most w Stroniu Śląskim, obok po prawej tymczasowa przeprawa zbudowana po powodzi Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Gancarz dodał, że również droga nr 392 będzie w najbliższych latach kompleksowo przebudowana. Zapowiedział też odbudowę linii kolejowej 322 z Lądka Zdroju do Stronia Śląskiego. - Ta inwestycja ma się zakończyć na koniec 2027 roku. Będzie to nowy bodziec rozwojowy dla Stronia Śląskiego - dodał marszałek.

Nowy most w Stroniu Śląskim Źródło: Starostwo Powiatowe w Kłodzku - Powiat Kłodzki

Budowa nowego mostu rozpoczęła się w maju. Przeprawa opiera się tylko na przyczółkach posadowionych na brzegach rzeki, nie ma podpór w nurcie rzeki (stary most posiadał trzy przęsła z dwoma podporami). Takie rozwiązania czyni most odporniejszym na wezbrane wody Białej Lądeckiej.

Inwestycja była prowadzona przez należącą do samorządu województwa Dolnośląską Służbę Dróg i Kolei.

