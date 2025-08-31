Samochód uderzył w ogrodzenie, jedna osoba nie żyje

Śmiertelny wypadek w Stoszowicach Źródło: KPP w Ząbkowicach Śląskich

Do wypadku doszło w sobotę tuż przed północą w Stoszowicach w powiecie ząbkowickim. Ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci wynikało, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie.

"34-letni kierowca volkswagena golfa, jadący z 19-letnim pasażerem prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w murowane ogrodzenie" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.



Kierowca był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Pasażer trafił do szpitala.



Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.

