Samochód uderzył w ogrodzenie, jedna osoba nie żyje

Do wypadku doszło w sobotę tuż przed północą w Stoszowicach w powiecie ząbkowickim. Ze zgłoszenia, które otrzymali policjanci wynikało, że samochód osobowy wypadł z drogi i uderzył w ogrodzenie.
"34-letni kierowca volkswagena golfa, jadący z 19-letnim pasażerem prawdopodobnie w wyniku nadmiernej prędkości stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w murowane ogrodzenie" - przekazała Komenda Powiatowa Policji w Ząbkowicach Śląskich.
Kierowca był reanimowany, jednak jego życia nie udało się uratować. Pasażer trafił do szpitala.
Policja pod nadzorem prokuratury wyjaśnia okoliczności wypadku.
Autorka/Autor: mm/ams
Źródło: tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: KPP w Ząbkowicach Śląskich