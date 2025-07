Zobaczył kluczyki w stacyjce i ukradł samochód, by spędzić w nim noc

Policjanci odzyskali skradziony samochód Źródło: Policja Dolnośląska

Do zdarzenia doszło w godzinach nocnych 8 lipca na terenie gminy Sobótka. Policjanci otrzymali informację o kradzieży dostawczego citroena o wartości 25 tysięcy złotych z prywatnej posesji. Funkcjonariusze z komendy miejskiej policji we Wrocławiu i komisariatu w Sobótce rozpoczęli poszukiwania pojazdu.

Zauważył kluczyki w stacyjce

Jak poinformowała asp. szt. Anna Nicer, sprawca ukradł pojazd z prywatnej, ogrodzonej posesji. Wykorzystał to, że kluczyki były w stacyjce. - Po dokonaniu kradzieży mężczyzna przemieścił się samochodem do Sobótki a następnie do Rogowa Sobóckiego, gdzie pojazd posłużył mu jako miejsce noclegowe. Policjanci znaleźli poszukiwany pojazd w zaroślach. Samochód wrócił do właścicieli, a sprawca usłyszał zarzut i poddał się dobrowolnie karze ograniczenia wolności w postaci sześciu miesięcy kontrolowanej, nieodpłatnej pracy na cele społeczne - przekazała policjantka.

- Pozostawienie kluczyków w stacyjce, nawet na krótki moment, znacząco zwiększa ryzyko kradzieży pojazdu. Apelujemy do kierowców o rozwagę - zawsze zabieraj kluczyki ze sobą i zamykaj auto, nawet jeśli oddalasz się tylko na chwilę - przypomniała asp. szt. Anna Nicer z KMP we Wrocławiu.