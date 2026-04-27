Wrocław

Jak "Miś" namieszał w Sobótce. Mieszkańcy odwołali burmistrza

Burmistrza pogrążył spór o ratusz
Sobótka (woj. dolnośląskie)
Źródło: Google Earth
Mirosław Jarosz nie jest już burmistrzem Sobótki (woj. dolnośląskie). Z funkcji odwołali go mieszkańcy, którzy wzięli udział w niedzielnym referendum. Jednocześnie nie zmieni się rada miejska - do urn poszło za mało mieszkańców, by ją rozwiązać.

W niedzielnym referendum w sprawie odwołania burmistrza miasta i gminy Sobótka wzięło udział 3145 uprawnionych do głosowania. To o 400 osób więcej niż wymagana 3/5 liczby osób głosujących w wyborach na burmistrza tego miasta w 2024 r. Przed dwoma laty do urn poszło 4573 osób, w związku z czym by referendum było ważne, głos musiało oddać co najmniej 2744 mieszkańców.

Ponad 97 procent osób, które wzięły udział w referendum zagłosowało za odwołaniem burmistrza.

Mirosław Jarosz został odwołany z funkcji
Mirosław Jarosz został odwołany z funkcji
Źródło: facebook.com/sobotkaburmistrz

Mieszkańcy jednocześnie głosowali w sprawie odwołania rady miejskiej. W tym przypadku, by wynik referendum był wiążący musiało w nim wziąć udział 3195 wyborców. Do tego zabrakło 51 głosów - głosy oddało bowiem 3144 mieszkańców Sobótki (blisko 96 proc. głosujących chciało odwołania rady), wobec czego referendum jest w tym przypadku nieważne.

Kością niezgody wyprowadzenie ratusza z Rynku

Czym naraził się burmistrz? W 2024 roku Jarosz szedł do wyborów z hasłem "Inwestycje i rozwój". I to własnie na tym polu poległ. Inicjatorzy referendum zarzucali jemu oraz radnym nietrafione inwestycje i brak konsultacji społecznych.

Głównym zarzutem był plan zakupu przez samorząd Hotelu "Miś", który miał się stać nową siedzibą magistratu. Zakup wraz z remontem miał pochłonąć około 10 milionów złotych. To blisko 10 procent rocznego budżetu gminy.

Siedzibą magistratu jest obecnie budynek z XIX wieku, pierwotnie służący jako zajazd "Pod Złotą Koroną". Władze miasta wprowadziły się do niego po II wojnie światowej. Budynek stoi na środku Rynku.

Władze miasta miały rozważać jego sprzedaż i na zdjęciach pokazywali jego aktualny stan. "Niebezpieczne zdarzenia z udziałem petentów, wypadki wynikające z barier architektonicznych i złego stanu technicznego obecnego budynku, przyspieszyły konieczność podjęcia decyzji. Bezpieczeństwo mieszkańców oraz komfort obsługi mieszkańców nie może być odwlekany w czasie" - przekonywano.

Budynek hotelu, do którego burmistrz chciał przenieść ratusz, powstał w 1969 roku, jednak w 2018 roku przeszedł gruntowny remont oraz termomodernizację. Jest też przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami oraz ma windę. Znajduje się też w bezpośrednim sąsiedztwie Rynku.

Pierwsze plany w tym temacie pojawiły się w 2024 roku. Pod koniec stycznia 2026 roku radni w Sobótce zagłosowali za zakupem dawnego hotelu "Miś".

To przelalo czarę goryczy. "My mieszkańcy Gminy Sobótka nie pozwolimy na marnowanie naszych pieniędzy na zakup starego pudrowanego misia" - pisali w internecie.

Mieszkańcy zdecydowali o zbieraniu podpisów pod referendum o odwołaniu burmistrza. Jak przekonywali inicjatorzy referendum, zakup hotelu odbywał się bez rzetelnych, niezależnych ekspertyz i analiz, a obecne władze trzykrotnie odrzuciły wniosek o konsultacje społeczne.

Zwolennicy odwołania władz miasta i gminy Sobótka podnosili również, że niepokoi ich skala i tempo zadłużenia samorządu.

Burmistrz zachęcał, by zostać w domu

Burmistrz Sobótki Mirosław Jarosz odpierał zarzuty inicjatorów referendum. Przekonywał, że przekształcenie hotelu "Miś" w nową siedzibę magistratu ma służyć poprawie "dostępności i jakości obsługi mieszkańców". Podnosił też, że opowiadał się za przeprowadzeniem konsultacji społecznych, ale – jak mówił – "wniosek o ich przeprowadzenie wycofali sami radni".

Przed samym referendum zachęcał też mieszkańców do pozostania w domach. "Trudno mi zaakceptować referendum, za którym nie widzę programu, konkretnych propozycji ani merytorycznej rozmowy o przyszłości gminy" - pisał, dodając, że w ostatnim czasie otrzymał wiele wiadomości z wyrazami zaufania.

"Wystarczy wyjść na ulicę, rozejrzeć się wokół lub odpowiedzieć na proste pytanie: czy Sobótka jest dziś piękniejszym i bardziej rozwiniętym miejscem niż jeszcze 10 lat wcześniej? Myślę, że zdecydowanie tak. Zachęcam Państwa, aby 26 kwietnia nie brać udziału w referendum. Lepiej spędzić ten czas aktywnie, z rodziną i przyjaciółmi. Odpocząć po ciężkim tygodniu pracy i innych obowiązków" - napisał.

Po odwołaniu z funkcji jak dotąd nie zabrał głosu.

Pożegnanie po ośmiu latach

Mirosław Jarosz ma 66 lat. Burmistrzem Sobótki był od 2018 roku, wówczas wygrał w pierwszej turze zdobywając 63,39 proc. głosów. Dwa lata temu nie zdobył już bezwzględnej większości głosów w pierwszej turze. W drugiej zdobył 51,89 proc. głósów, o 172 więcej niż kontrkandydat.

Sobótka to gmina wiejsko-miejska położona w powiecie wrocławskim u stóp popularnego wśród mieszkańców Dolnego Śląska Masywu Ślęży. Jej historia - według źródeł - sięga XII w. Zgodnie z danymi GUS zamieszkuje ją ok. 10 tys. dorosłych osób.

pc

Źródło: tvn24.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: facebook.com/sobotkagmina

Filip Czekała
Filip Czekała
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
Majówka, grill
Pogoda na majówkę. Sprawdź, co nas czeka
METEO
27 1225 s1 cl-0021
Hennig-Kloska poszła "na kawę" do PSL. Z Polską 2050 spotkać się nie zamierza
Polska
osiedle mieszkanie mieszkania bloku shutterstock_2606161083
Gotówka czy kredyt? "Siedem na dziesięć zakupów"
BIZNES
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana
Jest afera Zondacrypto, a ustawa o kryptowalutach zawetowana. Czy by pomogła?
Gabriela Sieczkowska, Renata Gluza
imageTitle
Holendrzy bez ważnego ogniwa na mundialu
Najnowsze
Łukasz Litewka
Pogrzeb Łukasza Litewki, apel jego bliskich
Katowice
kryptowaluty shutterstock_2491656925
Zondacrypto pod lupą prokuratury. Są zalecenia dla poszkodowanych
BIZNES
Secret Service w hotelu Hilton
Ile sekund zajęła ewakuacja Donalda Trumpa, J.D. Vance'a i Marco Rubio?
Świat
AdobeStock_72235449
Kilka filiżanek i poziom stresu spada. Dlaczego warto sięgać po ten napój?
Anna Bielecka
Mężczyzna został zatrzymany
Odebrał kilkaset tysięcy złotych i uciekał. Zmieniał taksówki, przejechał 232 kilometry
Kraków
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Trzaskowski "ogolił się na łyso"? Aż tak nie
Michał Istel
Jeden z wpisów Łatwoganga w mediach społecznościowych
Był gwiazdą w sieci od lat. Kim jest Łatwogang?
Polska
Sam Altman
Musk kontra Altman w sądzie. Spór o OpenAI może wstrząsnąć rynkiem AI
BIZNES
Zimno, mróz, przymrozek, noc
Kolejna noc z przymrozkami. IMGW ostrzega
METEO
imageTitle
Lista startowa Giro d'Italia szczuplejsza o dwa wielkie nazwiska
EUROSPORT
Policja zatrzymała mężczyznę
Zmienił adres dostawy, czekali tam policjanci. Kulisy oszustwa na "właściciela firmy"
WARSZAWA
Policja zatrzymała osobę podejrzewaną o podpalenie budynku w Malborku
Spali, gdy oblał ich benzyną i podpalił. Kobieta nie żyje. Wyrok
Trójmiasto
576771ca79ce00ae
"Nie oczekuję przebaczenia". Co wiadomo o napastniku z Waszyngtonu
Świat
Łatwogang
Nie tylko pieniądze. Jest też "efekt uboczny" akcji Łatwoganga
Zdrowie
Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji w Katowicach
Dlaczego odsunięto prokuratorów? "Należy domniemywać..."
Polska
Policjanci znaleźli narkotyki
Nocny spacer z "towarem". 26-latek wpadł z narkotykami
WARSZAWA
Trafił ponownie do zakładu karnego
Uciekł z więzienia. Wpadł po kradzieży w drogerii
Lublin
Tragedia w miejscowości Kargowa
Na drodze zginęły babcia, córka i wnuczka. Kierowca skazany
Aleksandra Arendt-Czekała
Chińskie samochody elektryczne
Kia odpowiada na chińską ofensywę. Tnie ceny i zmienia ofertę
BIZNES
Łatwogang i Badoes
Bedoes i Łatwogang wydali wspólne oświadczenie
Polska
imageTitle
Austriacy zdecydowali w sprawie trenera skoczków
EUROSPORT
Uszkodzony samochód po zderzeniu z pociągiem w Łaziskach
Wjechał na torowisko, wcześniej wyszarpał kobietę z auta. Nagranie
Katowice
Pożar mieszkania w Chełmnie
Pożar w mieszkaniu, płonęła drewniana konstrukcja kominka
Kujawsko-Pomorskie
Radioteleskopy obserwatorium ALMA na pustyni Atakama
Są tam największe teleskopy. Już wkrótce mogą mieć problemy
METEO
Mieli fałszować banknoty
Szkolili się, byli gotowi wydrukować 360 milionów fałszywych euro
Kraków

